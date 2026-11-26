JawaPos.com - Drama Doctor X: The Era of White Mafia kembali membuktikan popularitasnya di industri hiburan Korea Selatan.

Serial yang dibintangi Kim Ji Won tersebut berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai program televisi dan video paling disukai masyarakat Korea selama dua bulan berturut-turut.

Pencapaian ini semakin menarik karena Doctor X telah menyelesaikan penayangannya pada 14 November 2026. Meski tidak lagi menghadirkan episode baru, antusiasme penonton terhadap drama medis tersebut ternyata masih sangat kuat.

Mengutip laporan Zapzee, berdasarkan survei Gallup Korea November 2026, Doctor X memperoleh angka preferensi sebesar 7,3 persen dan kembali menduduki peringkat pertama setelah sebelumnya meraih 9,8 persen pada Oktober.

Survei tersebut dilaksanakan pada 17 hingga 19 November dengan melibatkan 1.001 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Korea Selatan. Hasil ini memperlihatkan bahwa popularitas sebuah drama tidak selalu langsung menghilang setelah episode terakhir ditayangkan.

Di posisi kedua, drama 100 Days of Deception yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Park Jin Young berhasil mencatatkan peningkatan popularitas cukup signifikan.

Serial tvN tersebut memperoleh angka preferensi 7,1 persen, meningkat dari 4,0 persen pada bulan sebelumnya. Selisihnya dengan Doctor X hanya 0,2 poin persentase.

Persaingan ketat ini menunjukkan bahwa 100 Days of Deception semakin mendapatkan perhatian penonton dan berpotensi menjadi salah satu drama paling populer pada periode berikutnya.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati drama berjudul Love Is Coming dengan angka preferensi 4,1 persen. Program dokumenter MBN I Am a Natural Person menyusul di posisi keempat dengan 3,2 persen, sedangkan drama KBS1 Mom Has Gone Crazy berada di peringkat kelima dengan 2,9 persen.

Daftar sepuluh besar juga diisi sejumlah program hiburan populer, seperti I Live Alone, I Am SOLO, Hangout with Yoo, dan You Quiz on the Block. Drama sejarah terbaru KBS2, Munmu, turut masuk dalam daftar dengan menempati posisi kedelapan bersama Hangout with Yoo.

Kesuksesan Doctor X tidak terlepas dari jalan cerita yang menggabungkan ketegangan dunia medis dengan kritik terhadap praktik tidak adil di lingkungan rumah sakit. Kim Ji Won memerankan Gye Su Jeong, seorang dokter bedah jenius yang dikenal dengan julukan Doctor X.

Dengan kemampuan operasi luar biasa, ia berusaha membongkar berbagai kebiasaan buruk dan praktik korupsi yang telah mengakar dalam dunia medis. Penampilannya bersama Lee Jung Eun dan Son Hyun Joo turut memperkuat daya tarik drama bergenre medical noir tersebut.

Pencapaian Doctor X dalam survei November menjadi bukti bahwa cerita berkualitas mampu meninggalkan kesan mendalam meskipun penayangannya telah berakhir.

Di sisi lain, meningkatnya angka preferensi 100 Days of Deception memperlihatkan munculnya pesaing kuat dalam daftar drama favorit masyarakat Korea.