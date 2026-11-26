JawaPos.com - Kabar bahagia dari Kim Sae Rom. Ia mengejutkan publik dengan mengumumkan pernikahan keduanya melalui unggahan Instagram pada 24 November 2026.

Setelah melewati perjalanan kehidupan rumah tangga yang tidak mudah, Kim Sae Rom kini resmi membuka lembaran baru bersama pasangan yang bukan berasal dari kalangan selebriti.

Pengumuman tersebut langsung disambut dengan berbagai ucapan selamat dari penggemar dan rekan sesama artis.

Mengutip laporan Soompi, Kim Sae Rom mengungkapkan bahwa dirinya telah memiliki pasangan hidup secara resmi sejak 11 November 2026.

Dalam unggahannya, ia menuliskan pesan penuh kasih bahwa dirinya ingin mencintai sang pasangan dalam waktu yang panjang dengan menjaga kesehatan fisik maupun emosional. Ia juga membagikan sebuah foto romantis yang memperlihatkan momen lamaran di sebuah padang rumput hijau.

Dalam foto tersebut, sang pasangan terlihat berlutut sambil memberikan cincin, sementara Kim Sae Rom memegang buket bunga dengan senyum bahagia.

Pernikahan kali ini menjadi babak baru dalam kehidupan pribadi Kim Sae Rom setelah sebelumnya menikah dengan chef Lee Chan Oh pada 2015.

Namun, hubungan keduanya berakhir melalui perceraian pada 2017 setelah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar satu tahun empat bulan.

Meski pengalaman pernikahan pertamanya tidak berjalan sesuai harapan, Kim Sae Rom tidak menutup kemungkinan untuk kembali membangun keluarga. Kini, sembilan tahun setelah perceraian tersebut, ia akhirnya menemukan pasangan untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama.

Sebelum mengumumkan pernikahan, Kim Sae Rom sebenarnya pernah membicarakan keinginannya untuk menikah kembali dalam sejumlah acara televisi.

Saat tampil di program Radio Star pada September 2026, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah berpikir untuk menutup kesempatan menikah untuk kedua kalinya.

Ia juga mengaku selalu terbuka terhadap hubungan yang memiliki tujuan serius. Pernyataan tersebut kini kembali menjadi perhatian setelah kabar pernikahannya diumumkan kepada publik.

Pernikahan Kim Sae Rom kali ini dilakukan melalui pencatatan pernikahan terlebih dahulu. Berdasarkan laporan SBS, pihak perwakilan Kim menyampaikan bahwa keduanya telah menyelesaikan proses administrasi pernikahan, sementara rencana mengenai upacara pernikahan secara terpisah beserta jadwalnya belum diputuskan.

Identitas dan informasi pribadi sang suami juga belum diungkapkan secara terperinci karena ia bukan berasal dari dunia hiburan. Kim tampaknya memilih menjaga privasi pasangan di tengah perhatian publik terhadap kabar bahagia tersebut.

Pengumuman pernikahan ini pun menjadi momen istimewa bagi Kim Sae Rom yang telah lama berkarier di industri hiburan Korea Selatan.

Memulai perjalanan karier melalui ajang SBS Supermodel Contest pada 2004, ia kemudian dikenal sebagai presenter dan pengisi berbagai program televisi.