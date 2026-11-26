JawaPos.com - TXT kembali menarik perhatian penggemar melalui perilisan video dance practice terbaru untuk lagu Angel Bite. Kali ini, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai memperlihatkan kemampuan menari mereka dengan koreografi yang tidak biasa.

Gerakan yang enerjik dipadukan dengan sejumlah detail unik membuat video tersebut terasa semakin menarik untuk disaksikan. Penampilan kelima anggota juga memperlihatkan kekompakan yang menjadi salah satu daya tarik utama TXT.

Mengutip laporan Soompi, TXT merilis video latihan tari Angel Bite yang memperlihatkan koreografi lagu tersebut secara lebih dekat.

Berbeda dari penampilan di atas panggung yang biasanya dilengkapi tata cahaya dan efek visual, video dance practice memberikan kesempatan bagi penggemar untuk memperhatikan detail gerakan para anggota.

Mulai dari perubahan formasi hingga sinkronisasi setiap gerakan, semuanya terlihat jelas melalui penampilan sederhana di ruang latihan.

Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah konsep koreografi Angel Bite yang terkesan nyentrik dan penuh karakter. TXT menghadirkan gerakan-gerakan tak terduga yang memberikan warna tersendiri pada lagu tersebut.

Perpaduan ekspresi, gestur tubuh, serta perpindahan posisi membuat koreografi ini tidak sekadar mengandalkan gerakan cepat, tetapi juga kemampuan para anggota dalam membawakan karakter lagu.

Hal tersebut semakin memperkuat identitas penampilan TXT yang dikenal berani mengeksplorasi konsep berbeda.

Kelima anggota pun menunjukkan kemampuan masing-masing tanpa menghilangkan kesan sebagai sebuah tim. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai terlihat kompak mengikuti setiap bagian koreografi.

Detail gerakan yang dilakukan secara bersamaan memperlihatkan latihan intensif di balik video tersebut. Meski memiliki bagian gerakan dengan karakter berbeda, mereka tetap mampu menjaga keselarasan sehingga keseluruhan penampilan terasa mengalir.

Perilisan video dance practice ini juga menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati Angel Bite dari sudut pandang berbeda.

Jika penampilan panggung memberikan pengalaman visual yang lebih megah, versi latihan justru menonjolkan kemampuan menari dan kerja sama para anggota.

Koreografi yang unik membuat lagu tersebut semakin mudah diingat sekaligus memberikan pengalaman baru bagi MOA, sebutan penggemar TXT.

TXT kembali membuktikan bahwa daya tarik mereka tidak hanya terletak pada musik dan konsep visual, tetapi juga kemampuan menampilkan koreografi yang kuat.

Angel Bite menjadi salah satu penampilan yang memperlihatkan kreativitas grup dalam mengeksplorasi gerakan tari.