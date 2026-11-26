JawaPos.com - Kabar terbaru dari drama Korea terbaru berjudul Dash. Kim Seo Hyung tidak lagi terlibat dalam serial yang dibintangi Shin Hae Sun tersebut.

Posisinya akan digantikan oleh Park Bo Kyung yang resmi bergabung dengan jajaran pemain. Pergantian ini diumumkan oleh pihak SBS pada 24 November 2026 dan langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan drama bergenre misteri tersebut.

Mengutip laporan Soompi, Kim Seo Hyung memutuskan mundur dari Dash karena kondisi kesehatannya yang mengalami penurunan.

Sebelumnya, aktris tersebut dijadwalkan kembali ke layar kaca setelah penampilannya dalam drama Pale Moon pada 2023.

Namun, setelah mempertimbangkan kondisinya dan berdiskusi dengan tim produksi, ia akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan keterlibatannya dalam proyek tersebut. Keputusan ini membuat tim produksi harus melakukan penyesuaian terhadap jajaran pemain.

Sebagai penggantinya, Park Bo Kyung dipercaya mengambil alih peran yang sebelumnya disiapkan untuk Kim Seo Hyung. Kehadirannya menjadi tambahan menarik bagi drama ini, terutama karena ia akan kembali beradu akting dengan Shin Hae Sun.

Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama dalam serial Netflix The Art of Sarah atau Lady Dua. Pertemuan kembali dua aktris tersebut tentu menambah rasa penasaran penonton terhadap dinamika karakter yang akan mereka hadirkan dalam Dash.

Drama Dash mengusung genre mystery suspense romance dengan cerita yang berpusat pada Min Hwa Young, seorang jaksa yang diperankan oleh Shin Hae Sun. Ia dikenal sebagai perempuan yang bertekad menegakkan keadilan melalui caranya sendiri.

Namun, kehidupannya berubah ketika sang suami tiba-tiba menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan.

Situasi tersebut mendorong Hwa Young untuk mengungkap kebenaran di balik kasus yang menyeret orang terdekatnya. Perjalanan mencari fakta pun dipenuhi ketegangan, konflik, dan berbagai rahasia yang perlahan terungkap.

Kehadiran Park Bo Kyung diperkirakan akan memberikan warna baru dalam perkembangan cerita. Kemampuannya membawakan karakter dengan emosi yang kuat menjadi salah satu hal yang patut dinantikan.

Sementara itu, Shin Hae Sun kembali dipercaya memimpin drama dengan karakter yang memiliki konflik moral dan emosional cukup kompleks. Kombinasi keduanya diharapkan mampu membangun ketegangan sekaligus memperkuat sisi dramatis serial tersebut.

Meski mengalami perubahan pemain, Dash tetap dijadwalkan menyapa penonton pada 2027 melalui SBS. Drama ini menjadi salah satu proyek yang menarik perhatian berkat perpaduan misteri, ketegangan, dan romansa dalam satu cerita.