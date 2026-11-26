JawaPos.com - Kabar menggembirakan bagi pencinta drama Korea. Choi Hyun Wook dan Jung Chaeyeon dikonfirmasi sebagai pemeran utama dalam drama romantis terbaru ENA berjudul Green Light.

Mengusung latar kehidupan anak muda pada 1997, serial ini akan menghadirkan perpaduan kisah cinta pertama, persahabatan, kehidupan kampus, hingga perjuangan mengejar impian. Drama tersebut dipersiapkan untuk menyuguhkan nuansa nostalgia sekaligus kehangatan romansa masa muda.

Mengutip laporan Soompi, Green Light mengikuti perjalanan Kang Tae Yang (Choi Hyun Wook), seorang pitcher bisbol SMA berbakat yang memutuskan masuk fakultas hukum demi mengejar cinta pertamanya, Song Ji Woo (Jung Chaeyeon).

Pertemuan kembali keduanya di lingkungan universitas membawa berbagai cerita tak terduga. Menariknya, kisah mereka menghubungkan dunia bisbol dan hukum dengan perjalanan memahami perasaan serta keberanian mengungkapkan cinta.

Choi Hyun Wook akan memerankan Kang Tae Yang, mahasiswa tahun pertama fakultas hukum di Universitas Hankuk sekaligus anggota tim bisbol kampus.

Berbeda dengan sosoknya yang kompetitif ketika berada di lapangan, Tae Yang dikenal sebagai pemuda yang jujur, setia, dan optimistis.

Meski menghadapi kesulitan beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan, termasuk memahami materi pelajaran, ia tetap teguh mengejar perempuan yang dicintainya.

Pengalaman Choi Hyun Wook yang pernah bermain bisbol hingga tahun pertama SMA juga menjadi daya tarik tersendiri dalam proyek ini.

Jung Chaeyeon dipercaya memerankan Song Ji Woo, mahasiswi tahun kedua yang dikenal sebagai sosok cinta pertama banyak orang.

Di balik kepribadiannya yang ceria, percaya diri, dan berani menyuarakan pendapat, Ji Woo ternyata menyimpan kecemasan yang tidak diketahui orang lain.

Baginya, hukum merupakan jalan untuk melindungi diri sendiri sekaligus orang-orang yang disayangi. Pertemuannya kembali dengan Tae Yang membuat perasaan lama yang selama ini terpendam perlahan muncul ke permukaan.

Judul Green Light sendiri memiliki makna menarik. Dalam dunia bisbol, istilah tersebut merujuk pada kebebasan seorang pelari untuk mencuri base berdasarkan penilaiannya sendiri tanpa menunggu instruksi pelatih.

Sementara dalam hubungan romantis, green light menjadi isyarat bahwa seseorang memberikan tanda ketertarikan. Melalui konsep tersebut, drama ini menggambarkan keberanian anak muda dalam mengambil langkah pertama untuk memperjuangkan perasaan mereka.

Choi Hyun Wook mengaku antusias karena proyek ini memberinya kesempatan menunjukkan sisi akting yang berbeda, sedangkan Jung Chaeyeon merasa senang dapat terlibat dalam drama berlatar 1990-an yang penuh romansa dan cerita pendewasaan.

Dengan kombinasi kisah cinta pertama, atmosfer kampus era 1990-an, dan perjalanan menemukan jati diri, Green Light berpotensi menjadi salah satu drama romantis yang menarik untuk dinantikan.