JawaPos.com - Perseteruan antara pengacara Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean belum sepenuhnya mereda. Meski Ferdinand telah menyampaikan permintaan maaf kepada Sunan di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, hubungan keduanya kembali memanas setelah muncul pernyataan dari Ferdinand yang dipersoalkan Sunan.

Kali ini, Sunan Kalijaga secara terbuka menantang Ferdinand Hutahaean untuk bertemu secara langsung tanpa melibatkan pengawal maupun orang lain.

Tantangan tersebut muncul setelah Sunan merasa keberaniannya saat berada di Polsek Kembangan dipelintir melalui pernyataan Ferdinand. Ia tidak terima jika peristiwa tersebut digambarkan seolah-olah dirinya berani karena datang bersama sejumlah orang.

Dalam pernyataannya, Sunan menegaskan tidak mengenal orang-orang yang disebut Ferdinand berada di sekitarnya saat pertemuan di Polsek Kembangan.

"Saya lihat Anda itu membangun opini publik seolah-olah saya berani karena saya rame-rame. Demi Tuhan, saya tidak kenal dengan orang-orang yang Anda maksud," ujar Sunan Kalijaga dalam video yang beredar di media sosial.

Ia juga menyayangkan munculnya narasi yang menggambarkan Sunan hanya berani ketika bersama gerombolan.

"Lalu Anda membuat cerita seolah-olah saya berani karena rame-rame, gerombolan," lanjutnya.

Merasa perlu meluruskan persoalan tersebut, Sunan Kalijaga kemudian melontarkan tantangan kepada Ferdinand untuk bertemu empat mata.

Sunan menyebutkan lokasi dan waktu yang diinginkannya. "Sekarang saya tunggu hari ini jam 14.00 sampai jam 15.00 di Senayan City," katanya.

Sunan Kalijaga meminta Ferdinand datang tanpa membawa pengawal. "Nggak usah bawa pengawal. Kemarin gua tahu lo bawa pengawal," katanya.

Sunan kembali menegaskan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Ferdinand hanya empat mata tanpa kehadiran pihak lain.

"Sekarang kita bertemu berdua saja. Gua tunggu di Senayan City, terserah mau gaya apa, mau ngapain. Gua tunggu di Senayan City," tuturnya.