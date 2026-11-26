JawaPos.com - Andy Taylor, salah satu gitaris berpengaruh era 1980-an, meninggal dunia pada usia 65 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir di kediamannya pada Senin, 23 November 2026, setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker prostat metastatik stadium empat.

Kabar duka atas meninggalnya sang musisi yang melejit dan dikenal secara internasional lewat grup musik legendaris asal Inggris, Duran Duran, diumumkan oleh keluarga dan rekan-rekannya.

Kepergian Andy Taylor menjadi kehilangan besar bagi keluarga, rekan sesama musisi, hingga para penggemar di berbagai belahan dunia.

Andy Taylor meninggalkan sang istri, Tracey Taylor dan empat orang anak. Mereka adalah Georgina, Isabella, Bethany, dan Andrew, serta seorang cucu bernama Albie.

Sepanjang kariernya, ia tidak hanya dikenal melalui permainan gitar yang khas, tetapi juga berkontribusi melahirkan sejumlah lagu populer yang membawa Duran Duran menjadi salah satu grup musik terbesar pada dekade 1980-an.

Awal Perjalanan Andy Taylor di Dunia Musik Andy Taylor lahir di Tynemouth, Inggris, pada 16 Februari 1961. Ketertarikannya terhadap musik sudah muncul sejak usia muda. Ia mulai belajar bermain gitar ketika berusia 11 tahun dan kemudian bergabung dengan sejumlah grup musik selama masa remajanya.

Sebelum dikenal secara internasional, Andy Taylor lebih dulu mengasah kemampuannya dengan tampil bersama sejumlah band di sejumlah panggung lokal Inggris.

Kesempatan besar datang pada 1980. Saat itu, ia melihat sebuah iklan pencarian gitaris yang dipasang Duran Duran melalui majalah musik Melody Maker.

Taylor kemudian melakukan perjalanan ke Birmingham untuk mengikuti audisi. Kemampuan bermain gitarnya berhasil menarik perhatian personel Duran Duran dan menjadi awal perjalanan panjangnya bersama grup tersebut.

Kehadirannya melengkapi formasi yang kemudian dikenal sebagai Fab Five, terdiri dari Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, dan Andy Taylor.

Membawa Duran Duran Mendunia Bersama Duran Duran, Andy Taylor ikut membangun identitas musik yang memadukan unsur new wave, pop, rock, dan synth-pop.

Grup tersebut merilis album perdana bertajuk Duran Duran pada 1981. Album ini memperkenalkan sejumlah lagu yang kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan musik mereka, termasuk Girls on Film dan Planet Earth.

Popularitas mereka semakin meningkat setelah merilis album Rio pada 1982. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu populer, seperti Rio, Hungry Like the Wolf, dan Save a Prayer.

Permainan gitar Andy Taylor menjadi salah satu elemen penting dalam karakter musik Duran Duran. Ia mampu memadukan permainan gitar rock yang kuat dengan irama musik yang dinamis sehingga menghasilkan warna berbeda dari grup musik pop pada masa itu.

Kesuksesan berlanjut melalui album Seven and the Ragged Tiger yang dirilis pada 1983. Duran Duran semakin dikenal di berbagai negara dan menjadi salah satu ikon musik Inggris yang meraih popularitas besar di Amerika Serikat.

Kehadiran MTV turut mempercepat kesuksesan mereka. Video musik dengan konsep visual menarik membuat lagu-lagu Duran Duran semakin mudah menjangkau pendengar lintas negara.

Salah satu pencapaian penting lainnya adalah lagu The Reflex yang berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada 1984.

Setahun kemudian, Duran Duran kembali meraih kesuksesan melalui A View to a Kill, lagu tema film James Bond dengan judul yang sama.

Membentuk The Power Station dan Memulai Karier Solo Di tengah popularitas Duran Duran, Andy Taylor juga mengembangkan perjalanan musiknya melalui proyek lain.

Ketika Duran Duran mengalami masa jeda aktivitas, ia bekerja sama dengan John Taylor, vokalis Robert Palmer, serta mantan drummer Chic, Tony Thompson, membentuk grup musik The Power Station.

Grup tersebut merilis album perdana berjudul The Power Station pada 1985. Album ini menghasilkan sejumlah lagu populer, termasuk Some Like It Hot dan Get It On (Bang a Gong).

Karya-karya tersebut memperlihatkan sisi musikal Andy Taylor yang lebih dekat dengan rock dan hard rock.

Setelah kembali terlibat dalam aktivitas Duran Duran, Andy Taylor akhirnya memutuskan meninggalkan grup tersebut pada 1986 ketika mereka mempersiapkan album Notorious.

Ia kemudian melanjutkan karier sebagai musisi solo. Album Thunder dirilis pada 1987, disusul Dangerous pada 1990.

Selain menghasilkan karya sendiri, Andy Taylor juga dikenal sebagai musisi dan produser yang bekerja sama dengan sejumlah nama besar di industri musik.

Salah satu kolaborasi pentingnya adalah bersama Rod Stewart dalam album Out of Order yang dirilis pada 1988. Taylor ikut menulis dan memproduseri album tersebut, termasuk menggarap lagu Lost in You.

Ia juga terlibat dalam sejumlah proyek musik bersama musisi lain, termasuk Belinda Carlisle dan Paul Rodgers.

Kembali Bersama Duran Duran Hubungan Andy Taylor dengan Duran Duran mengalami beberapa fase perpisahan dan reuni.

Pada 2001, formasi klasik Duran Duran kembali bersatu. Reuni tersebut disambut antusias oleh penggemar dan berlanjut dengan tur dunia serta penggarapan album Astronaut yang dirilis pada 2004.

Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung selamanya. Andy Taylor kembali meninggalkan Duran Duran pada 2006.

Meski demikian, kontribusinya terhadap perjalanan grup tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah musik mereka.

Pada 2008, ia menerbitkan memoar berjudul Wild Boy: My Life in Duran Duran. Buku tersebut menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk pengalaman meraih ketenaran bersama Duran Duran dan berbagai dinamika di balik industri musik.

Andy Taylor juga tetap berkarya melalui proyek solo maupun kolaborasi dengan musisi lain.

Pada 2022, ia merilis album solo Man's a Wolf to Man, yang menjadi salah satu karya penting dalam fase akhir perjalanan bermusiknya.

Perjuangan Melawan Kanker Prostat Di balik perjalanan kariernya, Andy Taylor juga menghadapi perjuangan panjang melawan penyakit.

Ia didiagnosis mengidap kanker prostat metastatik stadium empat pada 2018. Namun, kondisi kesehatannya baru diketahui publik pada 2022, ketika Duran Duran menerima penghargaan Rock & Roll Hall of Fame.

Saat itu, Andy Taylor tidak dapat menghadiri seremoni karena kondisi kesehatannya. Pesan yang ia tulis kemudian dibacakan oleh Simon Le Bon di hadapan para tamu undangan.

Pengungkapan tersebut mengejutkan para penggemar sekaligus rekan-rekannya di dunia musik.