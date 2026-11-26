JawaPos.com - Andy Taylor, gitaris grup musik legendaris Duran Duran, meninggal dunia pada usia 65 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker prostat.

Musisi asal Inggris tersebut mengembuskan napas terakhir di rumahnya pada Senin, 23 November 2026, dengan didampingi keluarga, sebagaimana dilansir dari BBC.

Kabar meninggalnya Andy Taylor disampaikan langsung oleh rekan-rekannya di Duran Duran melalui pernyataan resmi. Mereka mengungkapkan Taylor telah menjalani perjuangan panjang dan penuh keberanian melawan penyakit yang dideritanya.

"Andy ada di sana sejak awal kisah kami. Sejak kedatangannya di Birmingham dari Timur Laut Inggris dengan membawa gitar dan keyakinan kuat terhadap potensi yang bisa kami capai, dia memberikan energi serta kepercayaan diri yang tidak pernah terlupakan dalam musik kami," demikian pernyataan Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, dan Roger Taylor.

Mereka juga mengenang kontribusi besar Andy dalam membangun karakter musik Duran Duran. Permainan gitarnya menjadi bagian penting dari sejumlah lagu yang membawa grup tersebut meraih popularitas dunia.

Beberapa lagu ikonik yang turut ditulisnya antara lain Save A Prayer, Rio, dan Girls On Film. Karakter permainan gitar Taylor yang enerjik dengan riff tajam juga terdengar dalam lagu Hungry Like The Wolf.