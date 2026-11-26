Bertemu di Drama The Glory, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun Akhiri Hubungan
Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon (Soompi)
JawaPos.com - Setelah ramai diperbincangkan di kalangan penggemar, kini aktris Korea Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun telah berpisah.
Dilansir dari Soompi, Kamis (26/11), agensi Lee Do Hyun mengonfirmasi, "Benar bahwa keduanya baru saja putus."
Kemudian mereka menambahkan, "Keduanya memutuskan untuk tetap menjadi rekan baik yang saling mendukung."
Bersamaan dengan hal itu, agensi Lim Ji Yeon, Artist Company, juga menyatakan bahwa keduanya telah berpisah.
Agensi mengungkap, "Karena ini menyangkut kehidupan pribadi sang aktris, kami memohon pengertian Anda bahwa sulit untuk mengonfirmasi detail spesifik."
Dukungan dan perhatian tulus untuk kegiatan aktris Lim Ji Yeon di masa mendatang sangat dibutuhkan saat ini
Keduanya saling mengenal melalui serial Netflix tahun 2022, The Glory, dan secara resmi mengakui hubungan mereka pada April 2023.
Lee Do Hyun merupakan aktor yang telah banyak berperan di beberapa drama seperti Hotel Del Luna bersama lawan mainnya, IU.
Ia juga tampil mengesankan dalam berbagai drama termasuk Prison Playbook, Youth of May, The Good Bad Mother, The Glory, Sweet Home, dan banyak lagi.
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Dalam film Exhuma, perannya sebagai Bong Gil memikat perhatian sehingga dirinya makin sukses di dunia hiburan.
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