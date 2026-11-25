JawaPos.com - Putra sulung Jessica Iskandar, El Barack Alexander, mencatatkan prestasi di bidang teknologi. Di usia yang masih belia, El Barack terpilih mewakili sekolahnya untuk memamerkan hasil karya robotik di ajang pameran proyek STEAM di Oxford, Inggris, pada 2027 mendatang.

El Barack menjadi salah satu murid yang terpilih untuk mengikuti kegiatan internasional tersebut bersama sejumlah teman sekolahnya.

"El dan beberapa teman lainnya sudah terpilih. Pada tahun 2027 akan berangkat ke Oxford, London, untuk menampilkan karyanya," kata Vincent Verhaag selaku ayah sambung.

Dalam kesempatan itu, El Barack dan timnya akan mempresentasikan hasil karya yang telah mereka kembangkan. Vincent menegaskan, keberangkatan mereka bukan untuk mengikuti kompetisi olimpiade, melainkan menampilkan proyek teknologi hasil pembelajaran di sekolah.

Proyek yang dikerjakan El Barack bersama timnya itu berfokus pada bidang robotika. Salah satu karya yang dikembangkan berupa prototipe drone dengan kemampuan pemindaian menggunakan teknologi inframerah.

Menariknya, keterlibatan El Barack tidak sebatas memberikan ide atau mengamati proses pembuatannya. Anak 12 tahun itu turut mengerjakan berbagai tahapan, mulai dari merancang perangkat hingga merakit komponen, termasuk kabel dan bagian fisik robot..

Selain kemampuan merakit perangkat, El Barack juga terlibat dalam proses pemrograman atau coding. Teknologi yang dikembangkan bersama timnya memungkinkan robot merespons sejumlah instruksi, mulai dari pola ketukan hingga perintah suara.

Fitur tersebut memanfaatkan sistem pengenalan suara atau voice recognition. Dengan pemrograman yang tepat, perangkat dapat mengenali perintah tertentu dan memberikan respons sesuai instruksi yang diterima.

"Dari ketukan, tepuk tangan, atau voice recognition.Itu ada codingnya," terang Vincent.

Pencapaian tersebut membuat Vincent merasa bangga dengan perkembangan kemampuan putra sambungnya. Menurut dia, kemampuan memahami coding sekaligus merancang dan merakit robot dengan fitur pengenalan suara merupakan hal istimewa untuk anak seusia El Barack.

"Anak usia 12 tahun sudah bisa coding, sudah bisa merakit robot dengan voice recognition. Itu hal yang membanggakan," ungkap Vincent.

Sebagai informasi, STEAM merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan lima bidang, yakni Science (sains), Technology (teknologi), Engineering (teknik), Arts (seni), dan Mathematics (matematika).

Metode pembelajaran ini mendorong siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, serta keterampilan menerapkan pengetahuan melalui proyek nyata.