JawaPos.com - Perseteruan antara Sunan Kalijaga dengan pengacara Ferdinand Hutahaean akhirnya menemui titik damai dengan mereka bersalaman di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (24/11). Mereka akan tidak memperpanjang persoalan yang justru bisa memperkeruh suasana.

Kabar perdamaian tersebut disampaikan Barbie Kumalasari yang bertindak sebagai kuasa hukum Sunan Kalijaga. Barbie mengakui kedua pihak telah saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan persoalan yang sempat memicu ketegangan.

Menurut Barbie, masalah yang terjadi tidak perlu diperpanjang. Ia berharap masing-masing pihak dapat mengambil pelajaran dari perselisihan tersebut dan kembali menjalankan aktivitas profesional tanpa membawa permasalahan pribadi.

"Masalah sih tidak diperpanjang," ujar Barbie Kumalasari kepada JawaPos.com.

Namun, Barbie juga menyampaikan pesan khusus terkait sikap seorang advokat ketika menyampaikan pendapat, terutama di ruang publik dan media sosial.

Ia mengingatkan agar pengacara tetap berbicara berdasarkan pokok persoalan yang dihadapi kliennya, bukan malah melebar ke urusan pribadi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

"Pengacara kalau bicara jangan melebar karena kita nggak ada kepentingan pribadi. Kalau bicara harus bicara sesuai pokok materi yang ada," pesan Barbie Kumalasari.

Barbie juga mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi dalam menyampaikan pernyataan. Menurut dia, seorang advokat sebaiknya tidak menyeret persoalan personal atau menyebut nama seseorang di media sosial dengan menggunakan kata-kata kasar.

Ia menilai tindakan semacam itu tidak mencerminkan sikap profesional yang seharusnya dijaga oleh pengacara.

"Tidak usah menyinggung personal, apalagi menyebutkan nama di media sosial dengan kata-kata yang kasar. Itu tidak baik sebagai advokat," tegasnya.

Pesan Barbie tersebut menjadi pengingat bahwa profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membela kepentingan hukum klien, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam berkomunikasi di hadapan publik.

Terlebih, pernyataan yang disampaikan melalui media sosial dapat dengan mudah menyebar dan memicu persoalan baru apabila tidak disampaikan secara bijak.

Ketegangan antara Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean menjadi perhatian publik luas setelah beredar video yang diunggah Barbie Kumalasari, melalui akun Instagram pribadinya. Rekaman itu menyebar di media sosial dan menarik perhatian warganet.

Perselisihan tersebut ternyata bermula dari perkara dugaan pencurian dan perusakan kaca spion mobil milik istri Sunan Kalijaga.

Sunan dalam kasus ini berada di pihak pelapor. Sementara Ferdinand Hutahaean memberikan pendampingan hukum kepada pihak terlapor. Perbedaan posisi dalam perkara ini membuat keduanya berada di kubu yang berseberangan.

Namun, persoalan hukum itu bukanlah pemicu ketegangan. Sunan diduga tersulut emosi akibat pernyataan Ferdinand yang sempat memintanya tidak banyak bicara ketika menanggapi proses hukum yang sedang berjalan.

Ucapan tersebut membuat Sunan Kalijaga emosi. Saat keduanya bertemu di Polsek Kembangan untuk menjalani agenda konfrontir, Sunan langsung meluapkannya kepada Ferdinand.

Adu argumen pun tak terhindarkan. Suasana semakin panas ketika keduanya saling melontarkan perkataan dengan nada tinggi. Bahkan, cekcok yang awalnya terjadi di area luar kantor polisi berlanjut hingga ke bagian dalam.

Melihat situasi yang berpotensi berujung pada kontak fisik, sejumlah anggota kepolisian langsung turun tangan memisahkan keduanya.