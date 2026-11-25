JawaPos.com - Setelah lebih dari empat dekade berkarya bersama Slank, Bimbim akhirnya mengeksplorasi perjalanan musikalnya melalui album solo perdana bertajuk Generasi Rubah.

Berisi tujuh lagu, album yang dijadwalkan rilis pada 1 Desember 2026 ini menjadi ruang bagi sang drummer untuk menyampaikan cerita personal, keresahan sosial, hingga pandangannya tentang kondisi sosial.

Bimbim, yang memiliki nama lengkap Bimo Setiawan Almachzumi, dikenal sebagai salah satu musisi penting dalam perjalanan musik rock Indonesia. Selama 43 tahun bersama Slank, ia telah melahirkan berbagai karya dan menjadi bagian dari perjalanan panjang band yang identik dengan semangat kebebasan dan sikap kritis tersebut.

Melalui Generasi Rubah, Bimbim mencoba menghadirkan sisi musikal yang lebih personal. Kali ini, ia tidak hanya duduk di belakang drum, tetapi mengambil alih hampir seluruh proses kreatif album. Mulai dari menciptakan lagu, menulis lirik, mengaransemen, memainkan instrumen, bernyanyi, hingga memproduseri musiknya sendiri.

Judul Generasi Rubah dipilih sebagai representasi generasi yang memiliki keberanian untuk mempertanyakan keadaan, mengambil sikap, dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Bimbim menjelaskan, filosofi rubah dalam album tersebut berkaitan dengan kemandirian dan ketangguhan seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

"Seperti filosofi hewan rubah, dia adalah soliter yang melambangkan kemandirian sejati, ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada kerumunan," ujar Bimbim dalam jumpa pers di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Menariknya, Bimbim tidak memiliki alasan khusus mengapa album solo perdananya baru diwujudkan pada akhir 2026. Ia hanya merasa ada banyak hal yang selama ini belum sempat disampaikan dan ingin menuangkannya melalui musik.

Berisi 7 Lagu dengan Cerita Personal Bimbim Album Generasi Rubah memuat tujuh lagu yang merepresentasikan berbagai sisi kehidupan Bimbim. Ketujuh nomor tersebut adalah Baunya Setahun Pelayaran, Generasi Rubah, Merdeka 100%, Mama Hidup Kembali, Bogor Kota Hujan, I Love U More, dan Desember Lagi.

Masing-masing lagu membawa cerita dan sudut pandang berbeda. Album ini merangkum identitas Bimbim sebagai musisi, anak laki-laki, suami, ayah, sekaligus warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan di sekitarnya.

Dari sisi musikalitas, Generasi Rubah menawarkan perpaduan rock dan blues yang cukup kuat, dengan sentuhan ballad di sejumlah bagian. Karakter musik tersebut berpadu dengan gaya penulisan lirik Bimbim yang dikenal lugas, jujur, dan dekat dengan bahasa percakapan sehari-hari.

Ia juga mempertahankan kebiasaannya memasukkan nama tempat atau daerah ke dalam lirik. Hal itu dapat dilacak melalui "Baunya Setahun Pelayaran" yang menyebut Lapangan Banteng dan "Bogor Kota Hujan" yang mengangkat ciri khas Kota Bogor.

Tidak hanya berkisah tentang kehidupan pribadi, Bimbim juga menyisipkan kritik sosial dan pandangannya terhadap kondisi bangsa. Baginya, musik memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar menjadi bagian dari industri hiburan.

Bimbim Slank. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

"Musik adalah senjata untuk melakukan perubahan bukan sekadar industri," tambahnya.

"Mama Hidup Kembali", Kerinduan Bimbim kepada Bunda Iffet Salah satu lagu yang memiliki kedekatan emosional dengan kehidupan Bimbim adalah "Mama Hidup Kembali". Lagu ini menjadi ungkapan kerinduan kepada almarhumah Bunda Iffet.

Melalui nomor tersebut, Bimbim membayangkan kehidupan yang dijalaninya saat ini hanyalah sebuah mimpi. Ia berharap ketika terbangun keesokan harinya, dirinya bisa kembali bertemu dan menyapa sosok yang begitu berarti dalam kehidupannya.

Lagu ini memperlihatkan sisi lain Bimbim yang tidak selalu identik dengan energi rock dan sikap pemberontak. Ada kerinduan, kehilangan, dan perasaan personal yang dituangkan melalui musik.

Kehadiran lagu tersebut sekaligus mempertegas bahwa Generasi Rubah bukan sekadar proyek musikal di luar aktivitasnya bersama Slank. Album ini menjadi medium bagi Bimbim untuk menceritakan pengalaman hidup dari sudut pandang yang lebih intim.

Lagi "Desember Lagi" Jadi Refleksi Menjelang Pergantian Tahun Menyambut peluncuran album pada Desember 2026, Bimbim juga menghadirkan video musik untuk lagu "Desember Lagi".

Pemilihan Desember bukan tanpa alasan. Bulan terakhir dalam kalender tersebut menjadi momen yang biasa dimanfaatkan Bimbim untuk membuat resolusi sekaligus meninggalkan kebiasaan lama.

Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar melihat kembali perjalanan selama setahun terakhir. Waktu terus berjalan, tetapi tidak sedikit orang yang justru masih terjebak dalam kebiasaan, kesalahan, dan penyesalan yang sama.

Ketika Desember kembali datang dan tahun segera berganti, muncul pertanyaan sederhana tentang sejauh mana seseorang telah berubah.

Video musik "Desember Lagi" juga dikemas dengan pendekatan visual yang unik. Berdurasi lebih dari tiga menit, video tersebut menampilkan gaya nyeleneh khas Bimbim melalui konsep busana dan format vertikal yang memanfaatkan berbagai sudut rumahnya di Potlot.

Pendekatan tersebut memberikan kesan personal, seolah penonton diajak masuk ke ruang keseharian Bimbim dan melihat proses kreatifnya dari dekat.

"Generasi Rubah adalah album yang diciptakan, ditulis, dimainkan, dinyanyikan, diaransemen, dan diproduseri secara soliter 'one man band'. Se-simple mungkin berharap semua orang terinspirasi untuk berani berbuat, bersikap, berbicara, dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dan sendirian!," ungkap Bimbim.