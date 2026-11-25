JawaPos.com - Suasana di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, mendadak memanas setelah pengacara Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean terlibat adu mulut pada Selasa (24/11). Keduanya bahkan nyaris terlibat baku hantam sebelum akhirnya dilerai oleh sejumlah anggota kepolisian yang berada di lokasi.

Ketegangan antara dua figur tersebut terekam dalam video yang diunggah Barbie Kumalasari, rekan sekaligus kuasa hukum Sunan Kalijaga, melalui akun Instagram pribadinya. Rekaman itu kemudian menyebar di media sosial dan menarik perhatian warganet.

Perselisihan tersebut ternyata bermula dari perkara dugaan pencurian dan perusakan kaca spion mobil milik istri Sunan Kalijaga.

Sunan dalam kasus ini berada di pihak pelapor. Sementara Ferdinand Hutahaean memberikan pendampingan hukum kepada pihak terlapor. Perbedaan posisi dalam perkara ini membuat keduanya berada di kubu yang berseberangan.

Namun, persoalan hukum itu bukanlah pemicu ketegangan. Sunan diduga tersulut emosi akibat pernyataan Ferdinand yang sempat memintanya tidak banyak bicara ketika menanggapi proses hukum yang sedang berjalan.

Ucapan tersebut membuat Sunan Kalijaga emosi. Saat keduanya bertemu di Polsek Kembangan untuk menjalani agenda konfrontir, Sunan langsung meluapkannya kepada Ferdinand.

Adu argumen pun tak terhindarkan. Suasana semakin panas ketika keduanya saling melontarkan perkataan dengan nada tinggi. Bahkan, cekcok yang awalnya terjadi di area luar kantor polisi berlanjut hingga ke bagian dalam.

Melihat situasi yang berpotensi berujung pada kontak fisik, sejumlah anggota kepolisian langsung turun tangan memisahkan keduanya.

Di tengah ketegangan tersebut, Ferdinand sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Sunan Kalijaga apabila pernyataannya menyinggung dan membuat Sunan marah.

Meski belum sepenuhnya meredakan emosi Sunan, keduanya akhirnya bersalaman.

"Karena kita sudah nungguin dari tadi," kata Ferdinand Hutahaean.

"Kau itu baru nunggu hitungan jam, aku sudah dua kali ke sini," timpal Sunan Kalijaga.

Barbie Kumalasari yang menyaksikan langsung perselisihan itu turut mengingatkan Ferdinand agar tidak membawa persoalan pribadi ketika menjalankan tugas sebagai kuasa hukum.

Menurut Barbie, seharusnya masing-masing pihak berfokus pada perkara yang sedang ditangani, bukan menyerang karakter atau kehidupan pribadi lawannya.

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