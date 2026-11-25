JawaPos.com - Momen lamaran romantis biasanya berlangsung di tempat istimewa dan indah dengan suasana penuh kejutan. Namun, pengalaman berbeda dirasakan aktris Claresta Taufan. Ia justru mendapat lamaran dari kekasihnya, pengusaha asal Belgia bernama Florian Jacques di bawah laut.

Momen tak biasa tersebut berlangsung saat keduanya sedang menyelam. Florian menyiapkan kejutan romantis di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut hingga menjadikan pengalaman itu sebagai salah satu momen paling berkesan dalam hidup Claresta Taufan.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Claresta melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Florian kini resmi bertunangan setelah menerima lamaran sang kekasih.

"12 meter di bawah permukaan laut, dan lovebirds ini resmi bertunangan," tulis Claresta Taufan dalam unggahannya.

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Claresta mengaku sempat merasa gugup ketika Florian Jacques menyampaikan niat untuk melamarnya. Meski demikian, ia sama sekali tidak menyangka sang kekasih mampu menyiapkan kejutan yang begitu sesuai dengan apa yang disukainya.

Menurut Claresta Taufan, Florian benar-benar memahami hal-hal yang disukainya sehingga berhasil menciptakan momen lamaran yang terasa begitu personal sekaligus spesial.

Ia pun menerima lamaran tersebut dengan bahagia. Keputusan itu sekaligus menjadi langkah baru dalam hubungan asmara Claresta Taufan dan Florian untuk membawa hukum ke jenjang pernikahan.

Dalam sejumlah foto yang dibagikan, Claresta Taufan memperlihatkan kebahagiaannya setelah resmi bertunangan. Ia juga menunjukkan cincin lamaran yang kini melingkar di jari manisnya.

Menariknya, kejutan tersebut tidak dipersiapkan oleh Florian Jacques sendiri. Ia turut mendapat bantuan dari tim Bebasreserve dan @oceans5dive yang mendukung kelancaran momen spesial di bawah laut tersebut.

Claresta pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan kejutan romantis itu.

Lamaran di bawah laut ini menjadi pengalaman berbeda bagi Claresta Taufan dan Florian Jacques.

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