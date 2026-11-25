JawaPos.com - Selebgram Tasya Farasya resmi melaporkan Ahmad Assegaf ke Polda Metro Jaya pada Selasa (24/11). Tasya melaporkan mantan suaminya dengan sejumlah pasal sekaligus.

Yaitu pasal terkait dugaan penggelapan dana, penggelapan dalam jabatan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang. Menurut Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum Tasya, Ahmad Assegaf terancam hukuman maksimal 15 tahun.

"Kalau kita ngomongin kitab undang-undang hukum pidana, itu jelas Pasal 486 itu terkait dengan penggelapan ancaman pidana 4 tahun, Pasal 488 penggelapan dalam jabatan dalam jabatan itu 5 tahun, Pasal 492 tentang penipuan itu 4 tahun, dan tindak pidana pencucian uang, Pasal 607, ancaman pidana maksimal 15 tahun," ungkapnya.

Menurut pihak pengacara, keputusan untuk melaporkan Ahmad Assegaf terkait dugaan penggelapan dana perusahaan PT MOP sejatinya bukan perkara mudah bagi Tasya Farasya.

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Sang selebgram butuh waktu kurang lebih sekitar satu tahun untuk memikirkannya, mengingat sang mantan suami adalah ayah dari anak-anaknya. Tasya Farasya sangat khawatir proses hukum bakal berdampak negatif terhadap sang mantan dan juga anak-anaknya.

Namun berhubung tidak ada perkembangan apa pun dalam kasus ini, Tasya Farasya akhirnya memberanikan diri untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Apalagi, total kerugian yang dialami perusahaan kecantikan milik Tasya sangat besar.

"Kerugiannya besar ya miliaran, dua digit. Kerugiannya sempat kita ungkap, itu nggak berubah," katanya.

Pihak pengacara memastikan, kasus yang dilaporkan Tasya Farasya baru terkait dengan kerugian keuangan yang dialami perusahaan PT MOP.