JawaPos.com – Dalam waktu yang cukup singkat, boygrup Korea LNGSHOT berhasil mencatatkan karya mereka di Billboard 200.

Dilansir dari Soompi, Rabu (25/11), tentunya hal tersebut disambut antusias oleh para penggemar yang mendukung mereka sejak awal.

Billboard secara resmi mengumumkan bahwa LNGSHOT untuk pertama kalinya berhasil masuk ke dalam tangga lagu Top 200 Albums (yang memeringkat album-album paling populer di Amerika Serikat).

Kemudian, di pekan yang berakhir pada 28 November, EP terbaru LNGSHOT, ‘S.W.I.S.H.’ memulai debutnya di peringkat ke-118 dalam Billboard 200

Hal ini pun otomatis menandai kemunculan perdana grup tersebut di tangga lagu ini, yang semakin membuat bangga

Kabarnya, S.W.I.S.H. juga memulai debutnya di peringkat ke-3 dalam tangga lagu World Albums Billboard dan peringkat ke-7 dalam tangga lagu Top Album Sales.

Hal ini menunjukkan album tersebut menjadi yang terlaris ketujuh di Amerika Serikat pada pekan itu, membuat bangga penggemar.

LNGSHOT meraih ketenaran di dunia musik sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2025.

Anggotanya yaitu Ohyul, Ryul, Woojin, dan Louis, dimana mereka dibentuk dan dikelola oleh More Vision, label rekaman yang didirikan oleh rapper Amerika Jay Park.