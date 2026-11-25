JawaPos.com - Selebgram Tasya Farasya akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan mantan suaminya, Ahmad Assegaf, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kuasa Hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, mengatakan bahwa kliennya sebenarnya sudah cukup lama menahan diri untuk tidak melaporkan Ahmad Assegaf. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, Tasya akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum.

"Tasya sebenarnya masih menahan diri untuk membuat laporan sampai saat ini," ujar Sangun Ragahdo di Polda Metro Jaya, Selasa (24/11).

Ditegaskan bahwa laporan ini diambil bukan keputusan mendadak. Pihak Tasya Farasya telah mengumpulkan bukti dan melakukan audit keuangan perusahaan jauh sebelum akhirnya memutuskan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Pihak Tasya telah melakukan pemeriksaan keuangan dengan melibatkan auditor eksternal. Hasil audit menjadi salah satu dasar untuk menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan dana perusahaan.

"Ini pernah kami sampaikan kurang lebih satu tahun lalu. Sebenarnya buktinya sudah diaudit oleh auditor eksternal, sudah kita kumpulkan semua," paparnya.

Persoalan dugaan penggelapan dana perusahaan memang pernah mencuat ke publik ketika rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf berada di ujung perpisahan. Kala itu, persoalan ini menjadi salah satu isu yang ikut menjadi sorotan publik di tengah proses perceraian keduanya.

Dalam laporannya, Tasya Farasya menjerat Ahmad Assegaf dengan sejumlah pasal sekaligus terkait dugaan penggelapan, penggelapan dalam jabatan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun pasal yang dilaporkan meliputi Pasal 486, 488, 492, dan 607 KUHP terkait tindak pidana pencucian uang.

Tasya Farasya akhirnya membuat laporan polisi dengan harapan akan ada kepastian hukum atas permasalahan yang dialaminya dengan sang mantan suami.