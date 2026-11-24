JawaPos.com - Annisa Pohan merayakan pertambahan usianya yang ke-45 dengan penuh kebahagiaan. Tak sekadar mendapat ucapan dan doa dari keluarga, istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga membagikan momen istimewa yang memperlihatkan wajah anak keduanya, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono.

Annisa Pohan genap berusia 45 tahun pada 20 November 2026. Perayaan ulang tahunnya berlangsung sederhana dan hangat bersama sang suami serta kedua anak mereka.

Momen tersebut terasa semakin spesial karena menjadi perayaan ulang tahun pertama Annisa bersama Arjuna. Sebelumnya, keluarga kecil Annisa dan AHY telah dikaruniai seorang putri bernama Almira Tunggadewi Yudhoyono atau akrab disapa Aira.

Melalui unggahan di media sosial, Annisa memperlihatkan kebersamaan mereka saat merayakan hari kelahirannya. Dalam video yang dibagikan, terlihat AHY dan kedua anak mereka turut mendampingi Annisa Pohan dalam prosesi tiup lilin.

Perhatian warganet pun tertuju pada sosok Arjuna yang kini mulai diperlihatkan ke publik. Kehadiran putra kedua melengkapi kebahagiaan keluarga Annisa dan AHY setelah cukup lama menantikan kehadiran anggota keluarga baru.

Dalam pesan ulang tahunnya, Annisa Pohan mengungkapkan rasa syukur atas berbagai anugerah yang diterimanya. Dia menyebut pertambahan usia di tahun ini terasa lebih istimewa karena bisa merayakannya bersama seluruh anggota keluarga.

"Masya Allah Tabarakallahu. Bertambah usia, bertambah pula rasa syukur atas begitu banyak nikmat dan anugerah yang Allah SWT titipkan dalam hidup saya," tulis Annisa.

Annisa juga mengungkapkan bahwa salah satu doa terbesarnya sebagai seorang ibu adalah diberikan kesehatan, umur yang berkah, kesabaran, serta kebijaksanaan untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya.

Annisa Pohan bersama anak keduanya, Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono. (Instagram: annisayudhoyono)

Dia berharap Aira dan Arjuna dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, memiliki akhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, serta meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Bagi Annisa Pohan, keberhasilan dalam hidup bukan semata-mata diukur dari pencapaian pribadi. Dia justru memandang kemampuannya sebagai seorang ibu yang baik dan mengantarkan anak-anak menuju masa depan yang diridhoi Allah SWT sebagai salah satu impian terbesarnya.

Tak hanya untuk anak-anak, Annisa Pohan juga menyampaikan harapan agar dirinya bisa terus menjadi istri yang mendukung dan menguatkan AHY dalam setiap langkah perjuangan dan pengabdiannya.

Dia ingin keduanya dapat menjalani kehidupan rumah tangga dalam suka maupun duka, sekaligus meraih keberhasilan dan keberkahan bersama.

Annisa Pohan menutup ungkapan syukurnya dengan menyebut keluarga sebagai hadiah terbesar dalam kehidupannya.

"Alhamdulillah for another year, another blessing, and the greatest gift of all: family. MasyaAllah Tabarakallahu... Allahumma Barik," tulisnya.

Pada kolom komentar, banyak warganet justru salfok terhadap anak kedua Annisa dan AHY.

"Baby Arjuna mirip aira waktu kecil," komentar salah satu netizen.

"Masya Allaah tabarakallah bayi arjuna sayang," timpal yang lainnya.