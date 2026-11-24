JawaPos.com - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk menjadi sorotan publik luas usai ditangkap petugas kepolisian dan dikaitkan dengan kasus yang sangat serius yaitu perbuatan makar.

Barang bukti makar yang sempat ditunjukkan pihak kepolisian dalam acara jumpa pers berupa sekitar 500 kaus bertuliskan "ACAB" yang disebut-sebut berkaitan dengan rencana memicu kericuhan dalam gelaran aksi demonstrasi.

Temuan tersebut menuai beragam tanggapan, salah satunya datang dari dokter sekaligus pegiat media sosial, Tirta Mandira Hudhi atau yang akrab disapa dr. Tirta. Dia merasa ada yang janggal terkait hal tersebut.

Dr. Tirta mempertanyakan logika di balik dugaan keterlibatan jenderal bintang empat dalam menyiapkan kaus dengan tulisan yang memiliki konotasi negatif terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, sulit diterima dengan akal sehat apabila seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di kepolisian justru terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merugikan citra institusi.

"Lihat polisi, seorang jenderal produksi kaus ACAB itu jujur aneh dan nggak mungkin. Masak sih kita menghina profesi kita sendiri?" tulis dr. Tirta dalam unggahanya di akun media sosial Threads.

Dia mengibaratkan dugaan tersebut dengan seorang dokter yang justru mengiklankan rokok. Menurut dr. Tirta, hal itu bertentangan dengan profesi dan posisi yang selama ini melekat padanya.

"Ibarat dokter tapi iklan rokok. Ibarat fans Liverpool tapi pro Manutd juara EPL," lanjutnya.

Dr. Tirta Pertanyakan Logika Dugaan Makar Tak hanya mempersoalkan terkait kaus ACAB, dr. Tirta juga mempertanyakan hubungan antara barang bukti yang disebut-sebut ditemukan dengan kasus dugaan makar.

Dia menilai, apabila penyelidikan dilakukan atas kasus penyadapan yang membutuhkan kemampuan dan proses khusus, publik tentu berharap ada temuan yang lebih substansial untuk menjelaskan dugaan tindak pidana makar tersebut.

Namun, menurutnya, apabila hasil yang kemudian disampaikan justru berkutat pada kaus dan bendera, hal itu menimbulkan tanda tanya bagi dokter Tirta.

"Tindakan menyadap itu sudah tingkat tinggi. Masak tindakan makar dilakukan dengan produksi kaus?" tulisnya.

Dr. Tirta juga menyindir hasil penyelidikan yang diharapkan dapat mengungkap sesuatu yang besar justru berujung pada temuan yang menurutnya belum cukup meyakinkan.

"Ayolah, kita sudah pusing banget nih dengan kondisi negara, pengen naikin income, dengan kondisi rupiah melemah. Masak sih ditambahin hal yang begini," ungkapnya.

Dia mengaku semula berharap ada bukti yang lebih kuat dan mengejutkan untuk dapat menjelaskan persoalan tersebut.

"Kupikir bakal ada bukti yang wow. Jebul isine: kaos dan bendera," tambah dr. Tirta.

Apa Arti Tulisan ACAB? Tulisan ACAB merupakan singkatan dari "All Cops Are Bastards", sebuah slogan yang secara harfiah ditujukan sebagai penghinaan terhadap polisi. Istilah tersebut dikenal dalam budaya protes dan kerap digunakan sebagai bentuk kritik atau penolakan terhadap tindakan aparat kepolisian.

Karena memiliki konotasi provokatif, kemunculan tulisan ACAB dalam konteks aksi demonstrasi dapat memunculkan persoalan tersendiri, terutama apabila dikaitkan dengan dugaan upaya memancing ketegangan di tengah massa.