JawaPos.com - Penyanyi dangdut Siti Badriah mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan dengan mengatasnamakan dirinya di media sosial. Kali ini, nama pelantun lagu Lagi Syantik itu dicatut oleh oknum yang menawarkan penjualan handphone melalui Facebook.

Siti Badriah menyatakan belakangan menerima banyak pesan langsung (DM) dari warganet yang menanyakan kebenaran informasi mengenai dirinya berjualan handphone melalui platform media sosial Facebook.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, istri Krisjiana Baharudin itu memberikan klarifikasi. Ia menegaskan tidak pernah memiliki akun Facebook, apalagi menjalankan bisnis jual beli handphone melalui media sosial Facebook.

Siti Badriah memastikan akun yang menggunakan nama dan identitasnya untuk menawarkan handphone di Facebook merupakan akun palsu yang sengaja dibuat untuk tujuan menipu masyarakat.

"Halo teman-teman semuanya, belakangan ini banyak banget yang DM aku menanyakan apakah aku jualan HP di Facebook. Aku tegaskan bahwa aku tidak pernah punya akun Facebook dan tidak jual HP di platform apa pun. Itu adalah penipuan," tulis Siti Badriah dalam pernyataannya.

Ia juga menyoroti penggunaan tanda centang biru pada akun Facebook palsu tersebut. Menurut Siti Badriah, oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan fitur verifikasi berbayar agar akun yang dibuat dengan namanya terlihat meyakinkan di mata calon korban.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya hanya karena sebuah akun media sosial memiliki tanda verifikasi. Terlebih, penawaran handphone dengan harga jauh di bawah pasaran kerap dimanfaatkan pelaku penipuan untuk menarik perhatian calon pembeli.

"Tolong teman-teman hati-hati ya, jangan sampai tergiur dengan harga handphone murah atau iming-iming apa pun. Sekali lagi aku tegaskan bahwa itu bukan aku," lanjutnya.