JawaPos.com - Perseteruan antara Erin, mantan istri Andre Taulany, dengan mantan asisten rumah tangganya (ART) bernama Herawati kini telah berakhir lewat perdamaian. Keduanya sepakat mengakhiri permasalahan yang sebelumnya bergulir di ranah hukum.

Kuasa hukum Herawati, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya menyambut baik upaya permintaan damai dari pihak Erin. Herawati bahkan berharap persoalan yang sempat membelitnya bisa segera berakhir agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut Deolipa, Herawati sudah memiliki rencana untuk melanjutkan pekerjaannya ke luar negeri. Ia ingin membuka lembaran baru berfokus mencari penghasilan tanpa harus terbebani oleh konflik hukum dengan Erin.

"Hera menitip pesan kepada kami bahwa dia memang ingin cepat berdamai, ingin masalahnya cepat selesai. Karena dia ingin melanjutkan hidupnya, ingin bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja di sana," ungkap Deolipa.

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Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Artinya, perselisihan yang sebelumnya memicu proses hukum tidak lagi dilanjutkan sebagai konflik antara keduanya.

Deolipa juga memastikan sejumlah persoalan terkait hak-hak Herawati telah diselesaikan oleh Erin. Barang-barang milik kliennya yang sebelumnya masih berada di tangan Erin juga sudah dikembalikan. Termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan gaji yang sebelumnya belum sempat dibayarkan oleh Erin juga telah diselesaikan.