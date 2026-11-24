JawaPos.com - Aktor sekaligus presenter Ibnu Jamil resmi mengemban amanah baru sebagai Presiden Selebritis FC. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Kelima Selebritis FC yang berlangsung di Grha AAJI Building, Jakarta Selatan, Senin (23/11).

Ibnu Jamil menggantikan Darius Sinathrya yang telah memimpin klub sepak bola komunitas selebritas tersebut selama tiga tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi organisasi yang telah berdiri sejak 2003.

Kabar terpilihnya Ibnu Jamil disambut positif oleh para anggota Selebritis FC. Salah satunya datang dari Ady Sky melalui unggahannya di media sosial.

"Selamat atas terpilihnya President Baru SFC yaitu @ibnujamilo. Siap arahan Pak Pres," tulis Ady Sky.

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"Congrats abangku bang @ibnujamilo. Jersey SFC merah glory2 kah abis ini," timpal Daff Wardhana.

Kongres tersebut turut dihadiri sejumlah publik figur yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar Selebritis FC. Di antaranya yaitu Judika, Daffa Wardhana, Vicky Nitinegoro, dll. Turut hadir dalam kesempatan itu mantan pemain Timnas Indonesia, Cristian Gonzales.

Darius Sinathrya Tekankan Pentingnya Regenerasi Dalam kesempatan itu, Darius Sinathrya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota yang telah menyukseskan pelaksanaan kongres. Ia menilai pergantian kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Menurut Darius, Selebritis FC membutuhkan regenerasi agar komunitas ini tetap berkembang dan mampu melibatkan lebih banyak anggota dari berbagai generasi.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama teman-teman SFC dan juga pengurus, kita berhasil menjalankan Kongres Selebritis FC yang kelima dengan lancar dan sukses. Semangat besar kita adalah melanjutkan suksesi kepengurusan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ujarnya.

Ia juga berharap kebiasaan positif yang selama ini menjadi identitas Selebritis FC tetap dipertahankan. Konsistensi latihan, ketersediaan lapangan, serta kebersamaan antar anggota menjadi fondasi yang perlu dijaga.

Ibnu Jamil Siap Jaring Lebih Banyak Anggota Sementara itu, Ibnu Jamil mengaku tidak menyangka dirinya mendapat kepercayaan untuk memimpin Selebritis FC. Ia merasa bersyukur karena selama bergabung dengan komunitas ini, ada banyak pengalaman organisasi yang diperolehnya.

"Saya jujur sangat terkejut dipercaya menjadi presiden SFC, karena organisasi kita ini sudah cukup proper. Saya juga banyak belajar berorganisasi di sini," kata Ibnu.

Setelah resmi menjabat, Ibnu Jamil memiliki sejumlah agenda yang ingin diwujudkan. Salah satunya adalah memperluas keanggotaan dengan mengajak lebih banyak publik figur dari berbagai latar belakang, termasuk kreator konten dan influencer.

Menurutnya, regenerasi diperlukan karena sebagian anggota senior mulai mengurangi aktivitas sepak bola akibat kesibukan maupun kondisi kesehatan.

"Intinya, kita ingin menyebarkan virus kesehatan ini bersama-sama supaya bisa bermain sepak bola sampai hari tua," tuturnya.

Bagi Ibnu Jamil, Selebritis FC bukan sekadar tempat berkumpulnya para pesohor untuk bermain sepak bola. Komunitas ini juga menjadi wadah untuk menjaga kebugaran, mempererat persahabatan, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat melalui olahraga.

Siap Berkontribusi dalam Pembinaan Sepak Bola Indonesia Tak hanya berfokus pada pengembangan internal, Ibnu Jamil juga membuka peluang bagi Selebritis FC untuk mengambil peran lebih besar dalam perkembangan sepak bola nasional.

Ia melihat sejumlah anggota komunitas tersebut telah memiliki keterlibatan dalam pembinaan pemain muda. Beberapa di antaranya mendirikan sekolah sepak bola (SSB), mengadakan coaching clinic, hingga menjadi mentor bagi talenta-talenta muda.