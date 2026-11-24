JawaPos.com - Antusiasme penonton terhadap konser musik orkestra Twilite Orchestra The Beatles & Queen sangat tinggi. Hal itu terlihat dari penjualan tiket konser pertama habis terjual hanya dalam waktu 12 menit setelah penjualan dibuka.

Melihat tingginya minat tersebut, pihak promotor menghadirkan pertunjukan tambahan atau additional show yang rencananya akan digelar pada Minggu, 24 Januari 2027. Konser tambahan ini akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dengan tetap menghadirkan Addie MS sebagai Music Director sekaligus konduktor Twilite Orchestra.

Sejumlah penyanyi yang sebelumnya terlibat juga akan kembali meramaikan panggung. Mereka adalah Marcello Tahitoe atau Ello, Sandhy Sondoro, LiLo, dan Tony Wenas. Pertunjukan ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 35 tahun Twilite Orchestra yang berdiri sejak 1991.

Di bawah arahan Addie MS, lagu-lagu populer The Beatles dan Queen akan dihadirkan melalui aransemen orkestra. Perpaduan instrumen strings, brass, woodwind, hingga perkusi akan memberikan warna musikal berbeda terhadap karya-karya yang sudah dikenal lintas generasi tersebut.

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Addie MS mengungkapkan, repertoar The Beatles dan Queen selalu menarik untuk dibawakan dalam format orkestra. Menurutnya, kekuatan melodi kedua grup musik legendaris itu memberikan ruang bagi eksplorasi musikal tanpa menghilangkan karakter asli lagu.

"Tiga puluh lima tahun berkiprah, lagu-lagu The Beatles dan Queen tetap menjadi bagian dari repertoar yang menarik untuk disajikan secara orkestra. Melodinya sudah melekat di benak banyak orang, dan kami melanjutkannya dengan memberikan nuansa baru lewat gesekan strings, tiupan brass dan woodwind, serta sentuhan perkusi tanpa mengubah lagu aslinya," ujar Addie MS.

Ia berharap penonton bisa mendapatkan pengalaman berbeda ketika mendengarkan lagu-lagu yang selama ini sudah akrab di telinga.

"Saya ingin penonton pulang dengan kesan seperti baru pertama kali mendengar lagu-lagu yang mereka kenal itu," lanjutnya.

Ello, Sandhy Sondoro, hingga Tony Wenas Kembali Tampil Bagi Marcello Tahitoe, pertunjukan sebelumnya meninggalkan kesan tersendiri. Ia mengaku masih mengingat energi panggung ketika membawakan lagu I Want to Break Free milik Queen dan Twist and Shout dari The Beatles.

Menurut Ello, menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan iringan orkestra menjadi tantangan sekaligus pengalaman yang memuaskan sebagai seorang penyanyi.

Ia pun antusias kembali tampil dalam pertunjukan tambahan yang memberikan kesempatan kepada lebih banyak penonton untuk menikmati kolaborasi tersebut.

Sementara itu, Sandhy Sondoro memiliki pengalaman menarik ketika membawakan The Long and Winding Road milik The Beatles.

Ia menilai iringan orkestra memberikan kedalaman musikal yang berbeda. Setiap instrumen menghadirkan warna tersendiri sehingga lagu yang sudah dikenal bisa terdengar dengan interpretasi baru.

LiLo juga kembali terlibat dalam pertunjukan ini. Selain menjadi pemandu acara, ia akan membawakan sejumlah lagu The Beatles dan Queen.

Menurut LiLo, karya kedua grup musik tersebut mampu melampaui batas generasi. Ia pun berharap penonton tidak hanya menikmati musiknya, tetapi juga kembali merasakan emosi dan kenangan yang melekat pada setiap lagu.

Di sisi lain, Tony Wenas menyebut kesempatan tampil bersama Twilite Orchestra memiliki arti khusus baginya. Ia mengaku tumbuh bersama karya-karya The Beatles dan Queen serta sudah sering membawakan lagu-lagu tersebut.

Antusiasme penonton pada pertunjukan pertama, menurutnya, memperlihatkan bahwa musik yang digarap dengan serius tetap memiliki tempat di industri hiburan Indonesia.

Harga Tiket Konser Twilite Orchestra The Beatles & Queen Pertunjukan tambahan ini memberikan kesempatan bagi penonton yang belum mendapatkan tiket konser sebelumnya. Penyelenggara juga menyiapkan dua jalur resmi pembelian tiket, yakni melalui aplikasi BRImo dan situs TipTip.id.

Penjualan tiket presale melalui aplikasi BRImo dibuka pada Rabu, 25 November 2026 pukul 13.00 WIB. Presale ini berlaku bagi seluruh pengguna aplikasi BRImo.

Sementara itu, penjualan general sale melalui TipTip.id dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 November 2026 pukul 13.00 WIB.

Pihak promotor mengingatkan calon penonton agar membeli tiket hanya melalui kanal resmi untuk menghindari risiko penipuan maupun pembelian dari calo.

Adapun kategori dan harga tiket konser Twilite Orchestra The Beatles & Queen Additional Show sebagai berikut:

Kategori Tiket 1. Premier Sofa Rp2.999.000

2. Front Orchestra Rp1.699.000

3. Rear Orchestra Rp999.000

4. Royal Tribune Rp1.499.000

5. Grand Tribune Rp999.000

6. Gold Tribune Rp799.000