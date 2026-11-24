JawaPos.com - Nam Tae Hyun menghadapi konsekuensi hukum setelah upaya banding dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol ditolak.

Pada 19 November 2026, Pengadilan Distrik Barat Seoul menguatkan putusan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar 1 juta won. Keputusan tersebut sekaligus membuat Nam langsung ditahan setelah persidangan.

Menurut laporan Zapzee, perkara ini berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2025 di sekitar Jembatan Dongjak, Seoul.

Saat itu, Nam mengemudikan mobil dalam kondisi mabuk hingga menabrak pembatas jalan. Situasi semakin serius karena ia diketahui melaju dengan kecepatan 182 kilometer per jam, padahal batas kecepatan di ruas jalan tersebut hanya 80 kilometer per jam.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar alkohol dalam darah Nam mencapai 0,122 persen. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas 0,08 persen yang berlaku untuk pencabutan SIM di Korea Selatan.

Meski kecelakaan itu tidak menimbulkan korban luka, pengadilan menilai tindakannya berpotensi membahayakan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lainnya.

Majelis hakim dalam persidangan banding menilai tindakan Nam sangat berisiko karena ia mengemudi dengan kecepatan tinggi ketika berada dalam pengaruh alkohol. Pengadilan juga mempertimbangkan kemungkinan Nam mengulangi pelanggaran serupa serta risiko melarikan diri.

Atas dasar tersebut, hakim memutuskan mempertahankan hukuman penjara dan memerintahkan penahanan langsung di ruang sidang. Nam hanya menyampaikan permintaan maaf sebelum dibawa ke tempat penahanan.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena pelanggaran tersebut terjadi ketika Nam masih menjalani masa percobaan dari perkara narkotika.

Pada Januari 2024, ia sebelumnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa penangguhan dua tahun atas kasus pembelian dan penggunaan metamfetamin. Ia juga pernah dikenai denda 6 juta won setelah tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk pada Maret 2023.

Dengan ditolaknya banding tersebut, Nam Tae Hyun kini harus menjalani hukuman penjara satu tahun sesuai putusan pengadilan.