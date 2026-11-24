JawaPos.com - Kolaborasi Ji Chang Wook dan Sion NCT WISH, siap menghadirkan hiburan baru bagi penggemar. Keduanya dipertemukan dalam program perjalanan berjudul 'Ojisan and the Flower Boy', sebuah variety show yang mengikuti pengalaman mereka menjelajahi Jepang bersama.

Perbedaan usia 15 tahun dan latar belakang karier yang cukup jauh justru menjadi daya tarik utama dari pertemuan dua bintang tersebut.

Menurut laporan Zapzee, program ini merupakan hasil produksi bersama SLL JAPAN dan platform streaming Jepang TELASA.

Terdiri dari lima episode, acara tersebut merekam perjalanan Ji Chang Wook dan Sion selama tiga hari dua malam di kawasan Yamanashi dan Odawara. Penonton akan diajak menyaksikan bagaimana keduanya beradaptasi, berbincang, serta perlahan membangun kedekatan selama perjalanan.

Pertemuan pertama mereka disebut berlangsung cukup canggung karena keduanya memiliki kepribadian pemalu. Namun, suasana perlahan mencair setelah mereka menjalani berbagai aktivitas bersama.

Mulai dari menaiki kereta, berjalan-jalan menyusuri kota, mengunjungi kafe, hingga menikmati pengalaman glamping, setiap momen memperlihatkan interaksi alami yang jarang terlihat dari kehidupan profesional mereka.

Keseruan lainnya datang dari kesempatan Sion mengunjungi sejumlah tempat yang sejak lama ingin didatanginya. Program ini juga menampilkan sisi lebih santai kedua bintang, termasuk momen ketika mereka mengenakan piyama setelah bangun tidur.

Ji Chang Wook bahkan memperlihatkan kegemarannya mengambil foto menggunakan kamera film, sementara Sion turut mengabadikan berbagai kenangan perjalanan melalui ponselnya.

Perbedaan generasi antara keduanya diperkirakan menghadirkan banyak percakapan menarik. Ji Chang Wook lahir pada 1987 dan telah berkarier di dunia hiburan sejak 2008, sedangkan Sion lahir pada 2002 dan memulai debut bersama NCT WISH pada 2024.

Meski terpaut usia 15 tahun dan berasal dari bidang hiburan berbeda, perjalanan tersebut memberi kesempatan bagi keduanya untuk saling mengenal di luar citra aktor dan idol yang biasa dilihat penggemar.

'Ojisan and the Flower Boy' tayang secara eksklusif di Jepang melalui TELASA mulai 24 Desember 2026. Dua episode pertama akan dirilis pada hari pembukaan, sementara jadwal perilisan untuk tiga episode berikutnya menyusul.