JawaPos.com - Ajang kompetisi memasak populer Netflix, 'Culinary Class Wars', bersiap kembali melalui musim ketiganya dengan perubahan konsep yang cukup besar.

Jika dua musim sebelumnya mempertemukan para koki secara individu, kali ini persaingan akan melibatkan restoran sebagai sebuah tim.

Format baru tersebut membuat perebutan gelar juara terasa semakin menarik karena kemenangan tidak lagi menjadi milik satu chef, melainkan seluruh restoran yang diwakilinya.

Menurut laporan Zapzee, juri Paik Jong Won dan chef Ahn Sung Jae dipastikan kembali mengisi posisi penilai untuk musim ketiga. Keduanya bahkan dilaporkan telah menyelesaikan proses syuting seluruh episode.

Keputusan mempertahankan dua juri tersebut menarik perhatian karena masing-masing sempat menghadapi kritik publik terkait kontroversi bisnis mereka. Meski demikian, keduanya tetap dipercaya untuk menjadi bagian dari kompetisi selama tiga musim berturut-turut.

Perubahan paling mencolok dalam 'Culinary Class Wars 3' terletak pada sistem pendaftarannya. Sejak Januari 2026, pihak produksi membuka kesempatan bagi tim yang terdiri dari empat chef dan bekerja di restoran yang sama.

Setiap kelompok harus mewakili tempat mereka bekerja, sehingga kompetisi benar-benar mempertemukan tim profesional dari restoran yang telah beroperasi. Pendaftaran individu maupun kelompok yang dibentuk secara sembarangan tidak diperbolehkan.

Aturan tersebut juga memberikan ruang bagi restoran dengan beberapa cabang. Cabang berbeda yang menggunakan nama merek restoran sama diperbolehkan mendaftar sebagai satu tim.

Dengan demikian, para chef yang sudah terbiasa bekerja bersama akan membawa identitas restoran masing-masing ke arena kompetisi.

Kekompakan, strategi, kreativitas, dan kemampuan mengolah hidangan diperkirakan menjadi elemen penting dalam menentukan hasil pertandingan.

Format baru ini juga berpotensi membawa dampak besar bagi restoran yang berhasil memenangkan kompetisi. Berbeda dari musim sebelumnya ketika popularitas seorang chef menjadi salah satu sorotan utama, kali ini seluruh restoran akan memperoleh gelar kemenangan.

Pengakuan tersebut berpeluang meningkatkan jumlah pengunjung, popularitas, hingga menciptakan antrean panjang setelah program ditayangkan di Netflix.

Sejak pertama kali tayang pada 2024, 'Culinary Class Wars' berhasil menarik perhatian penonton melalui pertarungan antara koki Black Spoon dan White Spoon.

Kesuksesan musim pertama berlanjut pada musim kedua yang tayang pada 2025. Kini, dengan konsep pertarungan ant restoran serta kembalinya Paik Jong Won dan Ahn Sung Jae, musim ketiga diharapkan menghadirkan pengalaman kompetisi yang berbeda.