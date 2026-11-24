JawaPos.com - Kim Min mendapat perhatian luas setelah menunjukkan aksi berani saat menghadapi kebakaran hutan di Goseong, Provinsi Gangwon.

Ia tidak hanya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, tetapi juga turun langsung membantu memadamkan api yang terus membesar.

Aksi spontan itu berhasil membantu mencegah kebakaran meluas hingga berpotensi mengancam kawasan resor dan keselamatan warga sekitar.

Menurut laporan Zapzee, peristiwa tersebut terjadi pada 19 November ketika Kim Min sedang menuju tempat penginapan setelah menyelesaikan jadwal syuting serial Netflix 'The Twilight Between Us'.

Awalnya, ia melihat kobaran api yang tampak kecil dan berniat melanjutkan perjalanan setelah melaporkannya. Namun, ketika menyadari api berkembang semakin cepat, ia menghentikan mobil dan bergegas menuju lokasi kebakaran.

Situasi berubah sangat cepat. Api yang semula melahap area sekitar 16,5 meter persegi membesar hingga kurang lebih 165 meter persegi hanya dalam waktu lima menit.

Kondisi semakin berbahaya karena angin bertiup dari arah resor menuju pegunungan, sehingga kobaran api berisiko menjalar ke kawasan hutan yang lebih luas. Melihat keadaan tersebut, Kim Min memutuskan membantu seorang karyawan resor yang berada di lokasi.

Keduanya menggunakan alat pemadam api ringan yang tersedia di bangunan sekitar untuk mengendalikan kobaran api.

Asap tebal membuat jarak pandang sangat terbatas, sehingga Kim Min harus menutupi hidung dan mulut menggunakan handuk basah demi mengurangi paparan asap. Meski kondisi semakin menegangkan, ia tetap membantu proses pemadaman hingga api berhasil dikendalikan.

Aksi tersebut bukan tanpa risiko. Panas dari kobaran api begitu kuat hingga sebagian mantel yang dikenakan Kim Min ikut terbakar.

Beruntung, ia dilaporkan tidak mengalami luka bakar maupun cedera serius. Respons cepatnya bersama karyawan resor membantu mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar atau menjalar hingga bangunan resor di sekitarnya.

Kim Min memulai debut akting pada 2011 dan telah membintangi sejumlah produksi populer. Namanya semakin dikenal melalui perannya sebagai John dalam serial Disney+ 'Big Bet', Joo Kyung Nam dalam Netflix 'Black Knight', serta Jin San dalam 'Song of the Bandits'.

Ia juga mencuri perhatian lewat karakter Pasin dalam 'A Shop for Killers' dan penampilannya di program MBC 'I Live Alone'. Saat ini, Kim Min tengah menjalani syuting serial Netflix 'The Twilight Between Us' yang dijadwalkan tayang pada 2027.