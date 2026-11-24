JawaPos.com - Di balik kesuksesannya sebagai salah satu aktris Korea Selatan yang dikenal secara internasional, Kim Min Ha ternyata pernah berada di titik terendah dalam perjalanan kariernya.

Pemeran Sunja muda dalam serial 'Pachinko' tersebut mengungkap bahwa dirinya sempat kehilangan harapan untuk menjadi aktris.

Bahkan, ia sudah merencanakan meninggalkan Korea Selatan dan memulai kehidupan baru di luar negeri sebelum sebuah kesempatan besar datang mengubah segalanya.

Menurut laporan Zapzee, Kim Min Ha menceritakan pengalaman tersebut dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube by PDC pada 19 November. Ia mengaku mengalami masa penuh kebingungan ketika berada di usia pertengahan hingga akhir 20-an.

Saat itu, ia merasa kariernya tidak akan berkembang dan keinginan untuk menyerah semakin kuat. Meski begitu, pengalaman sulit tersebut justru menjadi bagian penting yang membentuk dirinya sekarang.

Kim Min Ha kemudian mengungkap bahwa dirinya sudah berencana pergi ke luar negeri untuk memulai semuanya dari awal.

Ketika sedang mempertimbangkan meninggalkan segala hal yang telah dibangunnya di Korea, tawaran audisi untuk serial 'Pachinko' justru datang.

Ia menggambarkan momen tersebut sebagai kesempatan yang muncul ketika dirinya mulai melepaskan ambisi dan ekspektasi yang selama ini terlalu kuat dipegang.

Menurutnya, saat itu ia bukan benar-benar ingin menyerah, melainkan ingin kembali ke titik awal tanpa membawa beban harapan berlebihan. Perubahan cara pandang tersebut membuatnya bisa menghadapi kesempatan audisi dengan lebih terbuka.

Kim Min Ha merasa keputusan untuk sedikit melepaskan tekanan terhadap dirinya sendiri justru membantunya menemukan proyek yang kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya.

Meski namanya mulai dikenal secara global setelah membintangi 'Pachinko' pada 2022, Kim Min Ha mengaku perjalanan setelah kesuksesan tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Ia masih kerap mengalami pergulatan batin, mempertanyakan apakah langkah yang diambilnya sudah tepat. Namun, kini ia memiliki cara berbeda dalam menghadapi kecemasan.

Jika dahulu cenderung menghindari perasaan tersebut, sekarang ia memilih menerima bahwa masa sulit terkadang datang dan memberikan waktu bagi dirinya untuk beristirahat.

Kim Min Ha juga mengungkap bahwa kehidupannya terasa semakin baik seiring bertambahnya usia. Ia merasa lebih menikmati usia 30-an dibandingkan masa remaja maupun usia 20-an karena dirinya semakin tenang dan nyaman dengan kehidupan yang dijalani.

Saat ini, ia masih mengikuti audisi untuk sejumlah proyek di Amerika Serikat dan terus mencari cerita baru untuk diperankan.