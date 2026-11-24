JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris Elina Joerg yang resmi dilamar sang kekasih, Arvin Laurentino, dalam suasana romantis di tengah hamparan salju Gunung Yotei, Jepang.

Momen spesial tersebut dibagikan Elina melalui unggahan di akun media sosialnya. Dalam video, Arvin terlihat berlutut di hadapan Elina sambil menyodorkan sebuah cincin berlian sebagai tanda keseriusannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Pemandangan Gunung Yotei yang diselimuti salju menjadi latar istimewa dalam momen lamaran tersebut. Suasana romantis itu semakin terasa ketika Arvin menyampaikan ungkapan cinta sekaligus harapan untuk membangun kehidupan bersama Elina.

Arvin mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Elina dalam hidupnya. Ia juga mengaku percaya bahwa hubungan yang mereka jalani dapat berakhir dengan bahagia.

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"Sayang, makasih ya. Kamu sudah hadir dalam hidup aku di waktu yang nggak pernah aku duga. Makasih juga sayang, kamu sudah jadi diri kamu sendiri di momen kita sama-sama ini," ujar Arvin.

Arvin kemudian mengungkapkan keyakinannya untuk menjalani masa depan bersama Elina Joerg. Ia berharap hubungan ini bisa menjadi awal untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan membina keluarga yang bahagia.

"Aku percaya ngejalanin hubungan sama kamu, kita pasti bakal happy ending terus. Aku percaya juga kita bisa bangun keluarga yang lebih bahagia ke depannya," lanjutnya.

Setelah menyampaikan perasaannya, Arvin mengakhiri momen tersebut dengan mengucapkan basmalah sebelum mengajukan pertanyaan yang dinantikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Elina, will you marry me?" ucap Arvin.

Elina Joerg yang berada di hadapannya tampak berkaca-kaca sekaligus tertawa bahagia. Tanpa ragu, ia menerima lamaran sang kekasih dengan jawaban singkat penuh cinta.

"Iya. I love you," jawab Elina.

Momen lamaran di Jepang itu menjadi babak baru dalam perjalanan hubungan Elina Joerg dan Arvin Laurentino. Dengan latar alam penuh salju yang indah, kebahagiaan keduanya terekam jelas dalam sebuah kenangan yang mereka bagikan melalui video.

Gunung Yotei sendiri merupakan gunung berapi ikonik di kawasan Hokkaido, Jepang. Bentuknya yang menyerupai Gunung Fuji membuatnya kerap dijuluki sebagai Ezo Fuji.