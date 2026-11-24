JawaPos.com - Komika sekaligus konten kreator Gian Luigi angkat bicara setelah pernyataannya terkait gerakan tiga jari memunculkan tudingan bahwa aksi tersebut dibuat atau direkayasa oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Gian Luigi menegaskan dirinya tidak pernah menyebut gerakan tiga jari sebagai gerakan yang diciptakan maupun diskenariokan oleh Listyo Sigit. Menurutnya, tudingan tersebut muncul karena ada pihak yang tidak memahami isi videonya secara utuh.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Gian menjelaskan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa keresahan, kemarahan, dan kritikan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi memang nyata. Namun, ia juga mengingatkan bahwa aspirasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Ia menilai masyarakat perlu membedakan antara kritik yang lahir dari keresahan publik dengan kepentingan pihak lain yang berusaha menunggangi kemarahan tersebut.

"Di video gua LSP dan gerakan tiga jari, gua ngomong bahwa keresahan masyarakat, kritikan masyarakat itu real. Tapi penunggang dan penyusup itu juga real, Bang," kata Gian Luigi dalam penjelasannya.

Gian kemudian menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya hanya dijadikan objek oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda tertentu.

Menurutnya, kemarahan publik yang semestinya menjadi dorongan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara justru diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi oleh penunggang gelap.

"Jadi kita tuh cuma dijadikan objek oleh orang-orang, oleh kepentingan-kepentingan yang pribadi, bukan kepentingan bangsa, Bang," ujarnya.

Gian secara khusus membantah anggapan dirinya pernah menyebut gerakan tiga jari merupakan gerakan yang diciptakan oleh eks Kapolri Listyo Sigit.

Ia menegaskan tidak pernah mengatakan gerakan tersebut merupakan bagian dari skenario atau upaya cipta kondisi dari Listyo Sigit dkk.

Gian bahkan mempertanyakan dasar munculnya tudingan tersebut. Karena menurutnya, tidak pernah ada pernyataan dalam videonya yang mengarah pada kesimpulan demikian.

"Nggak ada yang ngomong bahwa gerakan tiga jari ini diskenariokan, gerakan yang diciptakan oleh LSP. Bukan cipta kondisi, nggak ada, Bang. Itu cuma ada di skenario kepala Abang aja," tegasnya.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi Gian atas interpretasi yang berkembang di media sosial. Ia ingin memastikan bahwa pandangannya tidak dipelintir seolah-olah sedang menuding mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai sosok di balik kemunculan gerakan tiga jari.

Dalam penjelasannya, Gian Luigi kembali mengingatkan bahwa kritik dan keresahan masyarakat merupakan sesuatu yang nyata dan tidak boleh diabaikan.

Namun, ia meminta publik tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan di luar kepentingan bersama.

Menurut Gian, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang utuh agar tidak mudah terseret dalam agenda kelompok tertentu. Kritik terhadap pemerintah maupun institusi tidak semestinya kehilangan substansi hanya karena ada pihak yang mencoba memanfaatkannya.