JawaPos.com - Ferry Maryadi menjadi sorotan publik luas setelah video kebersamaannya dengan sang putri, Leya, beredar di media sosial. Momen yang memperlihatkan Ferry mencium pipi anak perempuannya justru menuai beragam reaksi dari warganet.

Banyak netizen melontarkan kritikan tajam dan pedas karena menilai cara Ferry Maryadi menunjukkan kasih sayang kepada putrinya yang mulai beranjak dewasa dinilai tidak pantas atau melampaui batas.

Dalam video yang beredar, Ferry terlihat merangkul bagian pinggang Leya sebelum memberikan ciuman pada bagian pipi. Ekspresi Ferry saat mencium sang putri, termasuk ketika memejamkan mata, kemudian menjadi perhatian sejumlah pengguna media sosial.

Momen tersebut memunculkan perdebatan. Sebagian warganet merasa kurang nyaman melihat gestur Ferry, terlebih Leya kini bukan lagi anak kecil.

Beberapa komentar bahkan mempertanyakan batasan kontak fisik antara seorang ayah dengan anak perempuan yang sudah memasuki usia dewasa.

"Takut banget woi, mana ciumnya sambil merem lagi," tulis salah satu netizen pada kolom komentar.

"Terlalu berlebihan bapak ke anak kalau seperti itu, mohon maaf," timpal yang lainnya.

"Saya kalau di posisi istri sudah pasti negur. Maaf bukan karena cemburu, tapi secara etika sudah melebihi batas dan itu sudah diatur dalam agama."

"Sudah besar, cuy. 18 tahun sudah nggak boleh dipangku-pangku sama ayahnya, walau ayah kandung sendiri."

"Idih, astagfirullah. Anak perempuan sudah baligh ada batasannya, enggak sampai nyosor begitu."

Meski banyak kritikan bermunculan, tidak semua warganet memiliki pandangan negatif. Sebagian justru membela Ferry Maryadi menganggap hal itu sebagai bentuk kedekatan antara seorang ayah dengan anaknya.