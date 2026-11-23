JawaPos.com - Perseteruan antara ART Herawati dengan sang mantan majikan, Erin, mantan istri Andre Taulany, akhirnya menemui titik perdamaian. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik melalui jalan damai setelah melalui proses panjang yang menyita perhatian.

Kepastian perdamaian tersebut disampaikan Deolipa Yumara selaku kuasa hukum ART Herawati. Ia membenarkan bahwa kliennya dan Erin telah mencapai kesepakatan untuk tidak lagi melanjutkan persoalan ke ranah hukum.

Menurut Deolipa, perdamaian ini tidak terlepas dari adanya niat baik yang ditunjukkan oleh Erin. Sikap tersebut kemudian disambut positif oleh Herawati, sehingga kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

"Baik Ibu Erin maupun Ibu Hera, dua-duanya sudah menyatakan sepakat berdamai. Artinya, sudah tidak ada perkara ke depannya, baik perkara perdata maupun perkara pidana," kata Deolipa Yumara di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

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Ia menjelaskan, keputusan untuk berdamai lahir setelah kedua belah pihak sama-sama merasa sudah cukup lama menghadapi persoalan buntut aksi saling lapor. Kesediaan untuk saling memahami menjadi salah satu faktor penting yang akhirnya membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian.

Deolipa juga menyampaikan apresiasi kepada kliennya dan juga Erin yang bersedia mengesampingkan konflik dengan mengedapankan penyelesaian secara damai.

"Kita selaku para kuasa hukum dari masing-masing pihak kemudian berterima kasih kepada klien kita masing-masing karena sudah mengerti persoalan dan sudah memahami bahwasanya perdamaian itu lebih indah dari apa pun juga," ujarnya.

Menurut Deolipa, melanjutkan perseteruan justru berpotensi memberikan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, kesepakatan damai bisa menjadi akhir dari persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Ia menilai, perdamaian bukan sekadar menghentikan perselisihan, melainkan juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk kembali menjalani kehidupan tanpa dibayangi oleh konflik berkepanjangan.

"Kalau berperkara ini diteruskan nanti tidak baik dampaknya buat keduanya. Tapi ketika ini sudah berdamai, baik Bu Hera maupun Bu Erin kemudian sudah merasakan kedamaian," tutur Deolipa.

Ia pun menyebut bahwa tercapainya kesepakatan damai merupakan bentuk keadilan yang sesungguhnya. Pasalnya, belah pihak sama-sama bisa menerima penyelesaian dengan baik sehingga mereka merasakan ketenangan.