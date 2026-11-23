JawaPos.com - Perseteruan antara Erin dengan mantan asisten rumah tangganya (ART), Herawati, akhirnya menemukan titik terang. Keduanya sepakat untuk mengakhiri konflik di ranah hukum setelah sebelumnya mereka sempat saling membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Kabar perdamaian tersebut disampaikan kuasa hukum Erin, Marissya Icha. Dia mengatakan, pihaknya telah menyerahkan berkas kesepakatan perdamaian kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

"Alhamdulillah tadi kita sudah memberikan berkas perdamaian. Saya sudah menghadap ke atas, dan berkas ini sudah kita berikan, sudah ditandatangani pengacara dari pelapor juga, saya juga menandatangani. Baik pelapor maupun terlapor sudah sama-sama saling memaafkan," kata Marissya Icha.

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Menurut Marissya, Erin dan Herawati kini sudah saling memaafkan. Kedua pihak juga memiliki keinginan yang sama untuk tidak memperpanjang persoalan yang sebelumnya bergulir melalui jalur hukum.

Dia menyebut proses perdamaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi antara tim kuasa hukum masing-masing pihak. Setelah melalui pembicaraan, kedua kubu akhirnya menemukan kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan.

"Mereka sudah saling memaafkan. Semuanya pengen baik-baik, kekeluargaan. Kita sebagai PH harus mencari titik damai supaya tidak memperpanjang permasalahan," tuturnya.

Marissya Icha mengapresiasi komunikasi yang terjalin dengan kuasa hukum pihak pelapor. Menurut dia, kesepakatan damai tersebut menjadi jalan terbaik agar konflik antara Erin dan Herawati tidak semakin melebar.

"Kita menemukan titik temu yang baik dan semuanya berdamai hari ini," ujarnya.

Marissya membenarkan bahwa kedua pihak berencana mencabut laporan polisi yang sebelumnya telah mereka ajukan. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri perseteruan di ranah hukum antara Erin dan Herawati.