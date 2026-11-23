JawaPos.com - Seorang pria bernama Afrisal Isfan Abdillah mendadak menjadi perbincangan netizen di media sosial setelah sejumlah perempuan mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengannya.

Pria tersebut diduga menjalin hubungan dengan 12 wanita sekaligus. Wanita-wanitanya dikabarkan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.

Persoalan ini mencuat setelah beberapa perempuan yang mengaku pernah menjadi kekasih Afrisal mulai membagikan pengalaman mereka melalui unggahan media sosial. Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan setelah diunggah ulang oleh akun Instagram Lambe Turah.

Dari sejumlah pengakuan yang beredar, hubungan Afrisal dengan sejumlah perempuan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu berbeda. Beberapa di antaranya bahkan mengaku telah menjalin hubungan selama beberapa tahun.

Salah satu perempuan mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Afrisal selama 6 tahun. Selama itu, dia mengaku turut mendampingi perjalanan pendidikan hingga keberangkatan sang kekasih ke Eropa melalui program beasiswa LPDP.

Namun, belakangan dia justru mengetahui dugaan adanya perempuan lain dalam kehidupan Afrisal yang tersebar di sejumlah kota.

"Jalani hubungan 6 tahun, dari bantu daftar beasiswa sampai temani dia berangkat LPDP ke Eropa. Ternyata di belakang itu dia punya cewek lain di berbagai kota," tulis perempuan tersebut.

Pengakuan itu memperlihatkan kekecewaannya setelah merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dipercaya. Dia mengaku sempat menaruh harapan untuk membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan.

Perempuan lainnya juga membagikan pengalaman serupa. Dia mengaku telah menjalin hubungan dengan Afrisal selama kurang lebih satu tahun, tepatnya sejak Oktober 2025.

Melalui unggahannya, perempuan tersebut meminta bantuan warganet untuk memberikan informasi apabila pernah berkomunikasi atau bertemu dengan Afrisal melalui aplikasi kencan seperti Bumble dll.

"Kami sudah bersama kurang lebih setahun, tepatnya sejak Oktober 2025. Siapa tahu ada yang pernah ketemu atau pernah chat dengan dia di aplikasi kencan seperti Bumble atau lainnya, mohon kalau ada info boleh share ya. Atau kalau ternyata kalian juga pernah dekat sama dia, bantu konfirmasi dong. Saling dukung perempuan ya, sesama perempuan harus saling ingatkan," ungkapnya.

Pengakuan lain datang dari seorang perempuan yang menyebut hubungannya dengan Afrisal telah berlangsung sejak 2022 dan masih berjalan hingga sekarang.

Dia bahkan menceritakan momen ketika mengantar Afrisal ke bandara pada September 2025. Saat itu, Afrisal disebut berpamitan karena berencana pergi ke Eropa untuk menemui orang tuanya.

"Sampai ikut nangis pas dia lewat gate," demikian salah satu bagian pengakuannya.