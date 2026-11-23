JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya mengalami kejadian nahas terjatuh dari mobil hingga mengakibatkan wajahnya menghantam permukaan jalan beraspal. Insiden tersebut membuat sejumlah bagian wajah dan tangannya mengalami luka-luka.

Kondisi Rachel Vennya tersebut menjadi perhatian publik setelah dirinya memperlihatkan bekas luka melalui unggahan Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, terlihat bagian dahi dan pangkal hidung Rachel ditempeli plester putih menutupi luka.

Sementara itu, bagian hidungnya tampak lecet memerah. Area di sekitar hidung juga terlihat mengalami pembengkakan ringan akibat benturan.

Pada bagian lengan, Rachel Vennya terlihat menggunakan penyangka lengan atau shoulder immobilizer untuk menopang gerak lengannya.

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Rachel Vennya menceritakan kejadian yang dialaminya dengan nada santai melalui keterangan unggahan di media sosial. Meski mengalami luka di wajah dan lengan, ia justru mempertanyakan apakah reaksinya terjatuh terkesan berlebihan.

"Nyusruk sampai kayak gini berlebihan nggak tuh," tulis Rachel Vennya dalam keterangan video yang dibagikan melalui Instagram.

Tak lama kemudian, Rachel memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi insiden tersebut. Ia mengaku terjatuh dari mobil dan langsung membentur jalanan aspal dengan posisi wajah yang pertama kali menghantam permukaan jalan.

"Intinya nyusruk dari mobil ke aspal, yang landing muka duluan. Sudah akhir cerita yah," jelasnya.

Unggahan tersebut memperlihatkan kondisi Rachel setelah mengalami insiden. Luka di bagian wajah yang cukup terlihat membuat penampilannya terlihat berbeda dari biasanya.