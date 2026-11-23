JawaPos.com - Tertulis Untuk Kita, sinetron terbaru yang memadukan kisah cinta, dendam, hingga konflik keluarga. Sinetron produksi MNC Pictures ini mempertemukan Stefan William dan Angela Gilsha dalam cerita penuh intrik yang dibalut dengan misteri pembunuhan dan persaingan bisnis.

Sinetron Tertulis Untuk Kita mulai tayang mulai hari ini, Senin, 23 November 2026 pada pukul 17.30 WIB di RCTI. Selain Stefan William dan Angela Gilsha, sinetron ini juga dibintangi Hannah Hannon dan Dimas Andrean.

Menghadirkan cerita yang tidak hanya berpusat pada romansa, Tertulis Untuk Kita menawarkan konflik tentang perjuangan mencari keadilan, pengkhianatan, hingga rahasia kelam yang melibatkan sebuah keluarga berpengaruh.

Content Development Dept. Head RCTI, Koento Wibisono, mengatakan bahwa sinetron ini dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai generasi melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Melalui terobosan ini, kita coba menghadirkan tontonan yang disukai oleh berbagai generasi. Jadi, harapannya penonton dari segala generasi dapat mendapatkan pengalaman menyaksikan sinetron yang kisahnya sangat dekat dengan kehidupan mereka," ujar Koento.

Sementara itu, Executive Producer Tertulis Untuk Kita, Kamil Wahyudi, menyebut penggunaan batik sebagai salah satu elemen yang membedakan sinetron Tertulis Untuk Kita dari drama pada umumnya.

Menurutnya, batik masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Karena itu, budaya tradisional tersebut dihadirkan sebagai bagian penting dalam jalannya cerita.

Cerita sinetron Tertulis Untuk Kita berpusat pada dua tokoh yang memiliki luka masa lalu dan tujuan tersembunyi. Mereka adalah Kencana Larasati (Angela Gilsha) dan Glen Raditya (Stefan William), yang sama-sama berusaha mengungkap kejahatan di balik sebuah tragedi sepuluh tahun silam.

Kencana merupakan perempuan tangguh yang mengelola usaha kain batik bernama Serat Cerita. Di balik kehidupannya sebagai pengusaha, ia menyimpan dendam atas kematian ayah angkatnya, Pram.

Sementara itu, Glen menggunakan identitas Adit untuk menyusup ke perusahaan butik besar bernama Secawan. Ia menempati posisi Chief Marketing Officer (CMO) dengan tujuan menghancurkan perusahaan tersebut dari dalam.

Kedua perjalanan hidup itu ternyata memiliki benang merah. Sepuluh tahun sebelumnya, ayah angkat Kencana dan kakak Glen, Nahar, seorang desainer berbakat, tewas dalam pembunuhan yang diduga dilakukan Bagas (Dimas Andrean).

Bagas diketahui merupakan orang kepercayaan Hardiman Kuswardono, pemilik Secawan yang dikenal kejam dan manipulatif.

Tragedi tersebut menjadi awal dari misi balas dendam Kencana dan Glen. Keduanya kini bergerak di sekitar lingkaran kekuasaan Hardiman, meski menggunakan cara berbeda.

Glen berusaha membongkar kejahatan Secawan sekaligus memperjuangkan hak waris keponakannya, Satin. Di sisi lain, Kencana menyamar sebagai pengawal pribadi Alicia (Hannah Hannon), putri Hardiman, untuk melindungi bisnis batiknya sekaligus mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik kematian Pram.

Angela Gilsha Tertantang dengan Adegan Action Selain konflik cerita yang berlapis, daya tarik sinetron ini juga terletak pada karakter para pemainnya.

Angela Gilsha mengaku tertarik menerima peran Kencana karena karakter tersebut memberinya kesempatan mengeksplorasi kemampuan akting dalam drama sekaligus adegan action.

"Sejak dulu saya ingin berperan dalam sebuah sinetron yang tidak hanya menyuguhkan drama, namun juga bergenre action sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk aku," ungkap Angela.

Sementara itu, Stefan William mengaku menikmati proses produksi Tertulis Untuk Kita. Ia menyebut suasana kerja bersama para pemain dan kru berlangsung menyenangkan.