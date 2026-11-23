JawaPos.com - Upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga antara YouTuber Maell Lee dengan Anggita Oktaviani menemui jalan buntu. Keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan setelah menjalani mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kesepakatan untuk tidak rujuk menjadi titik penting dalam proses perceraian pasangan yang menikah pada Januari 2023 itu. Setelah hampir empat tahun membina bahtera rumah tangga, keduanya memilih mengakhiri hubungan sebagai suami istri melalui jalur hukum.

Kuasa hukum Maell Lee, Christopher Simanjuntak, membenarkan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan upaya rujuk. Dengan demikian, perkara perceraian yang diajukan Maell Lee akan diproses hingga tahap selanjutnya.

"Agak alot dan memang tidak ada kesepakatan untuk rujuk lagi. Mereka sepakat untuk tetap melanjutkan perkaranya," kata Christopher.

Kendati sepakat bercerai, Maell Lee dan Anggita berhasil mencapai kesepakatan mengenai sejumlah persoalan penting, terutama yang berkaitan dengan masalah anak dan hak-hak Anggita.

Christopher menjelaskan, pembahasan mengenai hak asuh anak menjadi salah satu poin yang berhasil disepakati oleh kedua belah pihak.

"Yang disepakati dalam hal ini adalah hak asuh anak dan hak-hak yang harus diterima oleh Anggita," terangnya.

Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa Maell Lee dan Anggita berupaya memisahkan persoalan rumah tangga dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Keduanya menyadari bahwa keputusan bercerai tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada buah hati.

Menurut Christopher, anak tetap membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya dalam proses tumbuh kembang. Karena itu, baik Maell Lee ataupun Anggita tetap dapat menjalankan peran masing-masing meski tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami istri.