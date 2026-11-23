JawaPos.com - Persoalan rumah mewah Tasya Farasya yang mengalami kerusakan parah padahal baru selesai dibangun, semakin menambah panjang daftar kekecewaan keluarga sang selebgram terhadap Ahmad Assegaf.

Ibunda Tasya, Wiwi Alawiyah Alatas yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ala Alatas atau Mama Ala, secara terbuka mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya kepada mantan menantunya itu.

Mam Ala mengaku kecewa karena pembangunan rumah yang dipercayakan kepada Ahmad Assegaf tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rumah yang dibangun sejak 2022 silam justru menyisakan persoalan serius pada bagian kontruksi dan membutuhkan biaya perbaikan sangat besar.

"Saya jarang sekali (lihat pembangunan rumah Tasya) karena saya pikir nggak enak ya saya ikut campur. Saya pikir mereka akan profesional, kita menyerahkan aja ke mereka," tutur Mama Ala.

Namun, seiring berjalannya waktu, Mama Ala mulai menemukan sejumlah kejanggalan. Ia mengaku heran karena pembangunan rumah dengan skala besar tersebut terkadang hanya dikerjakan oleh dua hingga tiga orang tukang.

Bahkan, menurut pengamatannya, mandor maupun tenaga ahli yang seharusnya mengawasi pekerjaan konstruksi tidak terlihat secara rutin di lokasi.

"Nggak ada mandornya, kadang tukangnya cuma dua atau tiga orang gitu. Saya mulai bingung di situ. Saya bilang, 'Ca, ini gimana? Nggak benar nih'," ungkapnya.

Ala mengaku sudah beberapa kali menyampaikan teguran kepada Ahmad setelah melihat kondisi tersebut. Akan tetapi, respons yang diterimanya dinilai tidak memberikan kepastian.

"Saya tegur terus (Ahmad Assegaf), tapi jawabnya iya iya aja," katanya.

Tasya Farasya mengungkapkan rumah mewahnya mengalami kerusakan parah. Dia tidak membolehkan anak-anaknya tinggal di sana karena khawatir terjadi hal-hal tak diinginkan.