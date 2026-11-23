JawaPos.com - Perseteruan antara Tasya Farasya dengan mantan suaminya, Ahmad Assegaf, kembali menjadi pusat perhatian publik. Persoalan berkaitan dengan kondisi rumah mewah milik sang beauty influencer yang diduga mengalami masalah serius pada konstruksi bangunan.

Tasya Farasya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah akibat pembangunan rumah yang dinilai bermasalah tersebut. Proyek konstruksi itu diketahui dikerjakan oleh Ahmad Assegaf, yang kini telah berstatus sebagai mantan suami dari Tasya.

Tidak ingin persoalan ini berlalu begitu saja, Tasya bersama tim kuasa hukumnya mulai mempertimbangkan langkah hukum. Bahkan, pihak pengacara mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana dalam proyek pembangunan rumah mewah Tasya.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Raghado, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisis terhadap fakta dan bukti yang berhasil ditemukan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim hukum melihat adanya dugaan perbuatan pidana yang berkaitan dengan persoalan konstruksi rumah.

"Berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum yang telah kami lakukan, kami menemukan dugaan tindak pidana terkait permasalahan bangunan ini," ujar Sangun Raghado.

Sangun menegaskan, persoalan yang dihadapi kliennya bukan sekadar kerusakan ringan seperti retakan dinding yang terlihat secara kasatmata. Menurut dia, ada persoalan yang lebih mendasar dan serius karena menyangkut kondisi konstruksi bangunan.

"Persoalannya bukan masalah retak kecil atau yang terlihat di kamera, tetapi apa yang sebenarnya terjadi di balik konstruksi bangunan ini," katanya.

Tim kuasa hukum Tasya beberapa kali menegaskan pihaknya telah mengantongi bukti yang dinilai memadai untuk membawa perkara ini ke ranah hukum. Namun, hingga kini Tasya masih mempertimbangkan keputusan untuk melaporkan mantan suaminya.

Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari hubungan keluarga yang pernah terjalin di antara keduanya. Tasya masih memikirkan dampak hukum yang mungkin muncul terhadap Ahmad Assegaf, terutama karena mantan suaminya adalah ayah dari anak-anaknya.

"Tindak pidana buktinya sudah cukup. Cuma Tasya memikirkan gimana ini kalau berlanjut? Bagaimana ini nama baik ayah dari anak-anaknya? Itu yang membuat kami masih menunda," ungkapnya.