JawaPos.com - Vora A2O LITE untuk sementara tidak berpartisipasi dalam kegiatan grup karena harus menjalani operasi.

Pada tanggal 19 November, A2O Entertainment mengumumkan bahwa pada hari yang sama, Vora A2O LITE pergi ke rumah sakit setelah mengalami nyeri perut mendadak.

Di rumah sakit, Vora A2O LITE diagnosis menderita apendisitis atau radang usus buntu akut dan diberitahu bahwa ia harus menjalani operasi.

Akibatnya, Vora tidak akan berpartisipasi dalam proses pra-rekaman A2O LITE untuk acara 'K-POPCON' di Arirang TV.

Berikut pernyataan lengkap dari A2O Entertainment, seperti yang dikutip dari Soompi.

"Halo.

Ini A2O Entertainment.

Hari ini, anggota A2O LITE, Vora, pergi ke rumah sakit karena mengalami nyeri perut secara tiba-tiba.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia didiagnosis menderita radang usus buntu akut dan akhirnya harus menjalani operasi.

Oleh karena itu, karena kami menganggap kesehatan dan pemulihan artis kami sebagai prioritas utama, kami ingin menginformasikan kembali bahwa ia tidak dapat berpartisipasi dalam sesi pra-rekaman yang telah dijadwalkan untuk program 'K-POPCON' di Arirang TV.

Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena harus menyampaikan kabar mendadak ini kepada para penggemar yang telah menantikan proses pra-rekaman, dan kami mengharapkan pengertian Anda.

Kami sangat berterima kasih atas minat dan dukungan hangat yang senantiasa Anda berikan kepada A2O LITE.

Kami akan memberikan perhatian ekstra untuk memastikan Vora, mendapatkan istirahat yang cukup dan stabilitas agar ia dapat fokus pada pemulihannya, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin agar ia dapat kembali menyapa para penggemar, dalam kondisi kesehatan yang baik.