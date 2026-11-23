JawaPos.com - Setelah menghadirkan warna musik baru melalui perjalanan solonya, JeA kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru yang menarik perhatian. Leader sekaligus vokalis utama Brown Eyed Girls tersebut resmi merilis single bertajuk 'Promises' pada 18 November 2026.

Tidak hanya hadir dalam satu versi, lagu ini juga diperkenalkan melalui versi berbahasa Spanyol berjudul 'Promesas', memberikan sentuhan berbeda dalam comeback terbarunya.

Menurut laporan allkpop, kedua versi lagu tersebut dirilis secara bersamaan dan masing-masing dilengkapi dengan video musik resmi. 'Promises' dibawakan dalam bahasa Inggris, sedangkan 'Promesas' menghadirkan bagian chorus berbahasa Spanyol.

Strategi ini memperlihatkan keberanian JeA dalam mengeksplorasi bahasa sekaligus memperluas jangkauan musikalnya kepada pendengar internasional.

Dari segi musikalitas, 'Promises' menghidupkan kembali nostalgia era Y2K melalui balutan pop modern. Melodi yang cerah, aransemen penuh energi, serta karakter vokal JeA yang kuat berpadu menciptakan suasana emosional sekaligus menyegarkan.

Dengan durasi sekitar 2 menit 26 detik, lagu ini membawa pesan tentang janji yang tetap terjaga, kenangan berharga, dan harapan untuk menemukan jalan kembali.

JeA turut terlibat dalam proses penciptaan lagu tersebut bersama MEHIGH dan RIM. Sementara itu, liriknya ditulis oleh pdly, dengan aransemen musik dikerjakan oleh MEHIGH dan RIM.

Keterlibatan JeA dalam proses kreatif ini semakin mempertegas perannya bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai musisi yang aktif membangun identitas musiknya sendiri.

'Promises' menjadi single kedua JeA sejak memulai perjalanan sebagai artis independen. Sebelumnya, pada Juni 2026, ia merilis 'ROMANCE', sebuah lagu bernuansa disco-pop yang menjadi karya pertamanya setelah berpisah dari AURA Entertainment pada April tahun yang sama.

Keputusan untuk melanjutkan karier secara mandiri memberinya ruang lebih luas dalam menentukan arah dan konsep musik.

JeA memulai debutnya pada 2006 sebagai leader dan vokalis utama Brown Eyed Girls. Namanya semakin dikenal luas bersama grup tersebut melalui lagu ikonik 'Abracadabra' yang dirilis pada 2009.