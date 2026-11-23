JawaPos.com - Kang Ye Won bagikan pengalaman pahit yang pernah mengubah perjalanan kariernya. Ia mengaku mengalami masalah kulit serius setelah menggunakan produk kosmetik dari department store secara tidak tepat.

Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan bahkan membuatnya sempat merasa tidak sanggup melanjutkan profesi sebagai aktris.

Pengakuan mengejutkan itu disampaikan ketika ia berbincang dengan sejumlah pakar kecantikan dalam sebuah konten di kanal YouTube pribadinya.

Menurut laporan OSEN, Kang Ye Won menceritakan bahwa kulitnya mengalami iritasi parah hingga mengelupas seperti kulit yang terkena luka bakar.

Ia mengaku sudah mencoba mencari pertolongan ke klinik pengobatan tradisional Korea maupun rumah sakit, tetapi kondisi kulitnya tetap terasa sangat berat. Pengalaman tersebut meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi dirinya.

Kang Ye Won juga mengungkapkan bahwa masalah kulit itu membuatnya mengalami ketakutan berinteraksi dengan orang lain serta perasaan depresi yang cukup berat. Sebagai seorang aktris, penampilan wajah menjadi bagian penting dalam pekerjaannya.

Ia merasa kesulitan ketika harus menjalani proses syuting karena kondisi kulitnya tetap terlihat meskipun sudah ditutupi dengan riasan tebal. Bahkan, ia sempat berpikir tidak bisa lagi meneruskan karier di industri hiburan.

Pengalaman tersebut ternyata menjadi salah satu titik balik yang mendorong Kang Ye Won menekuni bisnis kecantikan. Ia mulai memikirkan kemungkinan mengembangkan produk kosmetik sendiri agar bisa menghadirkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kulit.

Keinginannya untuk menciptakan produk tersebut bahkan sudah muncul sejak bertahun-tahun sebelum akhirnya benar-benar terjun ke industri skincare.

Kang Ye Won juga pernah menceritakan bahwa dirinya telah menggunakan produk kosmetik estetika asal Jerman selama lebih dari delapan tahun. Meski ukurannya relatif kecil dan harganya mencapai sekitar 300 ribu won, ia merasa produk tersebut sulit digantikan.

Pengalaman menggunakan produk itu kemudian menjadi inspirasi ketika ia mendatangi perusahaan manufaktur kosmetik untuk mengembangkan formula serupa dengan harga yang lebih terjangkau.

Kini, Kang Ye Won tidak hanya dikenal sebagai aktris, tetapi juga mulai aktif sebagai pelaku bisnis kecantikan. Ia terlibat sebagai pengembang bersama dalam sebuah merek skincare yang diluncurkan pada Oktober 2026, termasuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengembangan produk.