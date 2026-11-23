JawaPos.com - Kim Yu-na dan Han Ye-seul, kembali menjadi sorotan setelah diterpa rumor kehamilan yang tidak terbukti.

Kabar tersebut muncul dari hal-hal sederhana, mulai dari penampilan dalam sebuah acara hingga unggahan konten bertema pengasuhan anak di media sosial. Kedua perempuan itu pun harus menghadapi spekulasi publik, meskipun tidak ada pengumuman resmi mengenai kehamilan.

Menurut laporan OSEN, rumor mengenai Kim Yu-na bermula ketika mantan atlet seluncur indah tersebut menghadiri sebuah acara dengan mengenakan gaun hitam panjang.

Sejumlah warganet kemudian mengaitkan perubahan penampilannya dengan dugaan kehamilan. Spekulasi serupa kembali muncul setelah ia membagikan foto pemotretan bersama dua anjing bernama Tony dan Cookie untuk majalah ELLE Korea.

Pemotretan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang mengajak masyarakat memberikan rumah bagi hewan-hewan yang membutuhkan adopsi. Kim Yu-na bahkan menyampaikan pesan mengenai pentingnya tanggung jawab terhadap kehidupan hewan.

Namun, fokus sebagian orang justru tertuju pada pakaian yang dikenakannya dan memunculkan kembali dugaan kehamilan. Pihak Kim Yu-na sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar.

Sementara itu, Han Ye-seul menghadapi spekulasi dengan latar belakang berbeda. Rumor mengenai dirinya muncul setelah ia membagikan ulang sebuah webtoon bertema kehidupan orang tua baru.

Komik tersebut menggambarkan tantangan merawat bayi setelah pulang dari pusat perawatan pascapersalinan. Unggahan itu kemudian ditafsirkan sebagian warganet sebagai isyarat bahwa sang aktris sedang mengandung atau akan segera memiliki anak kedua.

Pihak Han Ye-seul dengan tegas membantah kabar tersebut. Perwakilannya menyampaikan bahwa rumor kehamilan maupun berita mengenai anak kedua tidak benar.

Aktris yang menikah dengan mantan aktor teater Ryu Seong-jae pada Mei 2024 itu memang lebih banyak membagikan aktivitas kesehariannya melalui media sosial dan YouTube.

Ia juga sempat mengunggah foto bersama sang suami pada 19 November 2026, memperlihatkan kebersamaan mereka di tengah berbagai spekulasi.

Kim Yu-na sendiri menikah dengan Ko Woo-rim, anggota grup vokal Forestella, pada Oktober 2022. Sejak saat itu, kehidupan rumah tangga keduanya kerap menjadi perhatian publik.

Meski demikian, belum ada pengumuman mengenai kehadiran anak dalam keluarga mereka. Kasus Kim Yu-na dan Han Ye-seul kembali memperlihatkan bagaimana perubahan penampilan atau unggahan biasa di media sosial dapat memicu rumor pribadi.