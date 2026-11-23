JawaPos.com - Kabar bahagia dari Anne Hathaway. Bintang film 'The Devil Wears Prada' tersebut dikabarkan telah menyambut kelahiran anak ketiganya bersama sang suami, Adam Shulman.

Kabar ini mencuri perhatian publik setelah aktris berusia 44 tahun itu terlihat menggendong bayi yang baru lahir saat berjalan-jalan di New York City pada 17 November 2026.

Menurut laporan People, Anne tertangkap kamera sedang menikmati waktu di luar rumah dengan membawa bayi mungil menggunakan gendongan di bagian depan tubuhnya.

Penampilan santainya dengan mantel panjang, topi, dan kacamata hitam membuat momen tersebut terlihat sederhana, tetapi menyimpan kebahagiaan besar bagi keluarga kecilnya.

Kehadiran anggota keluarga baru ini menjadikan Anne dan Adam sebagai orang tua dari tiga anak. Sebelumnya, pasangan yang menikah pada September 2012 tersebut telah dikaruniai dua putra, Jonathan Rosebanks Shulman yang lahir pada Maret 2016 dan Jack Shulman yang lahir pada November 2019.

Meski demikian, Anne dan Adam belum mengungkapkan secara terbuka nama, jenis kelamin, maupun tanggal pasti kelahiran anak ketiga mereka.

Perjalanan kehamilan Anne pertama kali diumumkan pada Juni 2026 melalui sebuah unggahan Instagram. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan perutnya yang mulai membesar dengan iringan lagu 'Baby, I'm Yours' milik Barbara Lewis.

Ia menyertakan keterangan singkat, "x Baby, I'm yours x", yang langsung disambut ucapan selamat dari para penggemar.

Saat tampil dalam acara 'Late Night with Seth Meyers' pada Juli 2026, Anne sempat menggambarkan kehamilan tersebut sebagai kejutan menyenangkan. Ia bahkan menyebut calon buah hatinya sebagai bayi buzzer-beater, istilah yang menggambarkan sesuatu yang datang pada detik-detik terakhir.

Anne juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Adam merasa terkejut sekaligus bahagia dengan kabar kehamilan tersebut.

Kabar kehadiran anak ketiga ini menjadi momen istimewa setelah Anne melewati tahun yang sangat sibuk dalam karier perfilmannya.

Pada 2026, ia membintangi sejumlah proyek besar, termasuk 'The Devil Wears Prada 2', 'The Odyssey', 'Mother Mary', dan 'Verity'.