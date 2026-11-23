JawaPos.com - Kabar bahagia dari Oh Yeon Seo. Ia melanjutkan perjalanan karier bersama agensi yang menaunginya, Story J Company, setelah kedua pihak sepakat memperpanjang kontrak eksklusif.

Pengumuman resmi tersebut disampaikan pada 20 November 2026, sekaligus menegaskan hubungan profesional yang selama ini dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama yang kuat.

Menurut laporan Maeil Business Newspaper, Story J Company menyampaikan bahwa perpanjangan kontrak dilakukan berkat kepercayaan yang kokoh antara agensi dan sang aktris.

Pihak agensi juga berjanji akan terus menjadi mitra yang dapat diandalkan serta memberikan dukungan penuh agar Oh Yeon Seo bisa semakin bersinar dalam berbagai bidang aktivitasnya.

Sepanjang kariernya, Oh Yeon Seo telah membangun reputasi sebagai aktris dengan kemampuan menjelajahi beragam genre.

Namanya semakin dikenal melalui drama populer seperti 'My Husband Got a Family', 'Jang Bo-ri Is Here!', 'Mad for Each Other', 'Café Minamdang', hingga 'The Player 2: Master of Swindlers'.

Kemampuannya membawakan karakter dengan kepribadian berbeda membuatnya memiliki portofolio akting yang beragam.

Salah satu penampilan terbarunya hadir melalui drama Channel A 'I Have a Baby' yang berakhir pada Februari 2026.

Dalam serial tersebut, ia memerankan Jang Hee Won, seorang manajer tim pengembangan produk baru di perusahaan minuman Taehan. Karakter yang percaya diri tetapi tetap menggemaskan itu berhasil dibawakan dengan gaya khas Oh Yeon Seo, sekaligus menjadi salah satu pusat cerita.

Tidak hanya akting, Oh Yeon Seo juga memperluas kegiatannya melalui dunia hiburan lainnya. Ia pernah menjadi pembawa acara program KBS Joy 'Beauty Eureka' dan membagikan berbagai konten keseharian melalui kanal YouTube pribadinya, 'Oh Yeon-seo Oh Haet-nim'.

Aktivitas tersebut menjadi cara lain bagi dirinya untuk tetap dekat dengan penggemar di luar proyek drama dan film.

Oh Yeon Seo memulai debut hiburan pada 2002 sebagai anggota grup vokal perempuan LUV dengan menggunakan nama lahirnya, Oh Haet-nim.

Setelah grup tersebut bubar, ia beralih ke dunia akting dan mulai membangun karier melalui drama 'Sharp' pada 2003.