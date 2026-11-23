JawaPos.com - Leonardo DiCaprio jadi perbincangan setelah komentator media asal Amerika Serikat, Megyn Kelly, melontarkan kritik tajam terhadap penampilan fisiknya. Dalam acara The Megyn Kelly Show, Kelly menggunakan sejumlah ungkapan kasar untuk menggambarkan kondisi sang aktor.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena DiCaprio dikenal sebagai salah satu bintang terbesar Hollywood yang selama bertahun-tahun memiliki citra sebagai idola banyak penggemar.

Menurut laporan The Chosun Daily, komentar Kelly muncul setelah pemberitaan mengenai pesta ulang tahun DiCaprio yang ke-52 di Los Angeles.

Dalam acara tersebut, Kelly membahas kedatangan sejumlah perempuan muda yang dilaporkan menggunakan bus untuk menuju pesta. Ia kemudian membandingkan penampilan para tamu perempuan dengan foto DiCaprio saat berada di pantai Hawaii.

Berbicara bersama Dr. Drew Pinsky, Kelly menyebut DiCaprio sebagai sosok yang terlihat gemuk, bengkak, tidak terawat, dan menjijikkan. Ia juga melontarkan sindiran mengenai penampilan tubuh aktor tersebut.

Tak berhenti di situ, Kelly mengkritik standar penampilan perempuan yang menurutnya terlihat di pesta tersebut, termasuk pakaian terbuka dan tubuh yang sangat ramping.

Kelly turut menyinggung citra DiCaprio pada masa lalu. Ia mengingatkan bahwa bintang film 'Titanic' itu pernah dianggap sebagai salah satu pria paling menarik di industri hiburan.

Menurut Kelly, perubahan penampilan sang aktor menjadi sesuatu yang disayangkan, mengingat kemampuan aktingnya masih diakui sebagai salah satu yang terbaik di Hollywood.

Selain penampilan fisik, Kelly juga mengomentari kehidupan asmara DiCaprio yang kerap menjadi bahan pembicaraan publik karena hubungan sang aktor dengan perempuan yang jauh lebih muda.

Kekasihnya saat ini, model Vittoria Ceretti, berusia 28 tahun. Ceretti juga dilaporkan hadir dalam perayaan ulang tahun DiCaprio tersebut, bersama sejumlah selebritas ternama seperti Tobey Maguire, Al Pacino, Orlando Bloom, Jonah Hill, dan Justin Trudeau.

Hingga pemberitaan tersebut diterbitkan, Leonardo DiCaprio belum memberikan tanggapan publik atas komentar Kelly. Perwakilan sang aktor juga telah dihubungi media untuk dimintai keterangan.