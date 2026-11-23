JawaPos.com - Sung Hoon buktikan pesonanya sebagai pemeran utama drama romantis komedi melalui karakter CEO yang tampak sempurna, tetapi menyimpan sisi unik dan menggelitik.

Dalam drama 'Boss's Blunt Taste', ia memerankan Kwon Do Hyuk, seorang pewaris keluarga konglomerat yang memiliki penampilan menawan, kecerdasan luar biasa, serta kepribadian perfeksionis.

Namun, di balik citra bos dingin dan berwibawa tersebut, tersimpan sisi canggung yang membuat karakternya semakin menarik.

Menurut laporan The Chosun Daily, Sung Hoon berhasil memperlihatkan perpaduan karakter serius dan humor secara alami. Ia menggambarkan Do Hyuk sebagai sosok yang sangat mengandalkan logika, bahkan memiliki kebiasaan dan standar hidup yang sulit diganggu.

Penampilannya dengan setelan jas rapi, tatapan tajam, serta pembawaan tenang semakin memperkuat citra CEO elite yang sulit didekati.

Kesempurnaan Do Hyuk tidak berlaku dalam urusan perasaan. Ia memiliki kebiasaan tidur yang terganggu oleh insomnia dan menyimpan persoalan emosional yang berkaitan dengan masa kecilnya.

Kehadiran Lee Eun Chae, yang diperankan Oh Se Young, perlahan mengguncang kehidupan teraturnya. Eun Chae merupakan perempuan yang memiliki impian sebagai penyanyi dan menjadi sosok tak terduga yang mampu mengubah keseharian sang CEO.

Interaksi keduanya menghadirkan berbagai momen komedi romantis. Do Hyuk yang biasanya mampu mengendalikan segala sesuatu justru kerap dibuat kebingungan menghadapi sikap spontan Eun Chae.

Pertengkaran kecil, perbedaan selera, hingga kedekatan yang tidak disengaja menjadi bagian dari dinamika hubungan mereka.

Kontras antara kepribadian Do Hyuk yang kaku dan Eun Chae yang lebih bebas membuat chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik drama ini.

'Boss's Blunt Taste', yang juga dikenal dengan judul internasional 'What a Boss Wants' atau 'The Boss's Blatant Taste', diadaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama.

Drama ini turut dibintangi Lee Jung Shin sebagai Moon Tae Kyung, seorang dokter anak dengan kepribadian hangat dan penuh perhatian. Kehadirannya menambah dinamika cerita, terutama karena karakter tersebut memiliki pesona yang sangat berbeda dari Do Hyuk.

Drama garapan sutradara Kang Sol dan penulis Nam Ji Yeon ini mulai tayang pada 11 November 2026 melalui MBN. Proyek tersebut sekaligus menjadi comeback Sung Hoon dalam drama televisi setelah sekitar tiga tahun sejak 'The Perfect Marriage Revenge' pada 2023.