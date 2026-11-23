JawaPos.com - Dedikasi Bae Jong Ok di dunia akting kembali mencuri perhatian. Ia mendapat pujian dari Jang Gyu Ri setelah melakukan sendiri adegan aksi dalam film terbaru berjudul My Home.

Tanpa menggunakan pemeran pengganti atau stunt double, Bae Jong Ok memilih menjalani seluruh bagian adegan tersebut secara langsung. Keberaniannya bahkan membuat Jang Gyu Ri merasa kagum sekaligus terinspirasi untuk mengikuti jejak sang senior.

Menurut laporan allkpop, Jang Gyu Ri menceritakan pengalaman tersebut saat menghadiri pemutaran khusus dan konferensi pers film My Home di CGV Yongsan I'Park Mall, Seoul.

Dalam acara yang turut dihadiri sutradara Jung Yong Gi, Bae Jong Ok, dan Kim Min Chul itu, Jang mengungkapkan bahwa ia sempat terkejut mengetahui lawan mainnya tidak menggunakan stunt double. Bae Jong Ok bahkan menegaskan ingin melakukan sendiri setiap bagian adegan aksi yang telah disiapkan.

Jang Gyu Ri mengaku justru dirinya yang lebih kesulitan ketika menjalani adegan tersebut. Ia memuji stamina Bae Jong Ok yang dinilai sangat luar biasa, bahkan kemampuan fisiknya dianggap lebih baik daripada dirinya.

Pengalaman itu membuat Jang semakin menghormati profesionalisme sang aktris senior. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi aktris yang mampu mempertahankan karier panjang seperti Bae Jong Ok.

Sementara itu, sutradara Jung Yong Gi menjelaskan bahwa ketegangan antara karakter Gyu Bin dan Geum Rim menjadi salah satu daya tarik utama film tersebut. Ia bahkan memberikan arahan khusus kepada Jang Gyu Ri agar tidak merasa terintimidasi oleh pengalaman akting Bae Jong Ok.

Meski baru menjalani debut layar lebar, Jang diharapkan mampu menghadapi lawan mainnya secara seimbang sehingga pertarungan emosi kedua karakter terasa semakin kuat.

Film My Home mengisahkan Gyu Bin, seorang mahasiswi yang mendapatkan kesempatan tinggal di sebuah apartemen mewah dengan persyaratan yang tidak biasa.

Di tempat tersebut, ia mulai hidup bersama pemilik apartemen bernama Geum Rim, perempuan elegan yang diperankan Bae Jong Ok. Namun, kehidupan baru yang awalnya tampak menguntungkan perlahan berubah menjadi pengalaman mengerikan ketika berbagai kejadian aneh mulai terjadi.

Bagi Bae Jong Ok, My Home juga menjadi pengalaman istimewa karena merupakan film horor pertamanya setelah 42 tahun berkarier di dunia hiburan. Ia mengaku awalnya tidak berencana mengambil proyek horor karena tidak terlalu kuat menonton film dengan genre tersebut.