JawaPos.com - EXO-KASE curi perhatian menjelang debut mereka melalui perilisan teaser foto terbaru. Duo yang terdiri dari Kai dan Sehun tersebut memperlihatkan konsep visual penuh warna untuk mini album perdana bertajuk Waking Up The City.

Penampilan keduanya menghadirkan nuansa urban yang berani, artistik, sekaligus memperlihatkan karakter berbeda dari masing-masing anggota.

Menurut laporan allkpop, EXO-KASE merilis rangkaian foto teaser terbaru yang menampilkan Kai dan Sehun dengan latar penuh warna serta pencahayaan dramatis.

Konsep tersebut menjadi bagian dari promosi album yang menggabungkan atmosfer perkotaan modern dengan sentuhan visual eksperimental. Perpaduan warna mencolok dan gaya fotografi unik membuat teaser mereka semakin menarik perhatian penggemar.

Sebelumnya, EXO-KASE telah memperkenalkan beberapa konsep foto melalui rangkaian teaser bertajuk City, City Awakens, dan Field. Setiap konsep menghadirkan suasana berbeda, mulai dari nuansa kota pada malam hari hingga latar terbuka dengan warna-warna kontras.

Selain foto, mereka juga merilis video teaser Are You Up? yang memperlihatkan pesona Kai dan Sehun dalam balutan busana bergaya modern.

Debut EXO-KASE menjadi momen spesial karena menandai aktivitas subunit resmi pertama Kai sejak memulai karier bersama EXO. Sementara itu, Sehun sebelumnya telah memiliki pengalaman berpromosi sebagai bagian dari EXO-SC bersama Chanyeol.

Kolaborasi keduanya pun menarik perhatian karena mereka dikenal memiliki karakter panggung yang kuat dan gaya penampilan yang saling melengkapi.

Mini album Waking Up The City akan memuat lagu utama dengan judul yang sama. Lagu tersebut digambarkan sebagai trek dance yang memadukan bass riff, dentuman drum kuat, serta pengaruh hip-hop.

Liriknya mengangkat tema tentang keberanian menembus batas pribadi dan menjelajahi berbagai kemungkinan baru. Konsep musik tersebut diperkirakan akan sejalan dengan identitas visual urban yang ditampilkan dalam teaser.

EXO-KASE dijadwalkan merilis mini album perdana Waking Up The City pada 1 Desember 2026, bersamaan dengan peluncuran video musik lagu utama.