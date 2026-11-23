JawaPos.com - HYUKOH menarik perhatian melalui video musik terbarunya berjudul Janga. Visual pertunjukan air mancur yang megah dalam video tersebut sempat membuat banyak penonton mengira proses syuting dilakukan di luar negeri.

Namun, dugaan itu ternyata meleset. HYUKOH mengungkap bahwa lokasi yang digunakan justru berada di Namwon, sebuah kota di Korea Selatan.

Menurut laporan allkpop, video musik Janga dirilis melalui YouTube dan media sosial resmi HYUKOH pada 18 November. Lagu ini menghadirkan kolaborasi vokal antara Oh Hyuk, sang vokalis sekaligus pemimpin band, dengan penyanyi asal China, Leah Dou. Keduanya tampil dalam sejumlah adegan dengan gaya penampilan khas yang memadukan suasana misterius dan artistik.

Salah satu bagian paling mencuri perhatian adalah pertunjukan air mancur yang bergerak mengikuti irama musik. Cahaya warna-warni, pancaran air, efek laser, hingga kembang api menciptakan visual dramatis yang membuat video musik tersebut terlihat seperti diproduksi di lokasi wisata internasional.

Konsepnya juga cukup unik karena rekaman penampilan Oh Hyuk dan Leah Dou diproyeksikan ke layar di area air mancur, kemudian hasil proyeksi tersebut kembali direkam oleh kamera.

Lokasi yang digunakan ternyata adalah Yocheon Sugyeong Music Fountain, yang berada di kawasan Eohyeon-dong, Kota Namwon, Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan.

Pengungkapan ini memancing rasa penasaran penggemar karena tempat tersebut sebelumnya tidak banyak dikenali sebagai lokasi dengan pertunjukan visual semegah yang terlihat dalam video musik.

Beberapa penggemar bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengunjungi lokasi tersebut setelah mengetahui identitasnya.

HYUKOH juga memberikan apresiasi kepada kota tersebut melalui tulisan “Special thanks to NAMWON CITY” yang disertakan dalam unggahan terkait video musik.

Ucapan terima kasih itu menjadi bentuk penghargaan atas dukungan Namwon dalam proses produksi karya terbaru mereka. Kolaborasi dengan Leah Dou pun memberikan warna tersendiri bagi Janga, terutama melalui perpaduan karakter vokal keduanya.

HYUKOH yang terdiri dari Oh Hyuk, Lee In Woo, Im Dong Geon, dan Im Hyun Je dijadwalkan merilis album studio ketiga bertajuk 33 pada 25 November 2026. Kehadiran Janga menjadi salah satu bagian menarik menjelang peluncuran album tersebut.